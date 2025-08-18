به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در اولین هفته از فصل بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر، فردا سه‌شنبه ۲۸ مرداد، در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز به مصاف تیم تراکتور خواهد رفت. این دیدار برای هر دو تیم و سرمربیان‌شان از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند تعیین‌کننده روند آغازین فصل باشد.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، پس از شکست تیمش در دیدار سوپر جام مقابل تراکتور، به دنبال جبران این ناکامی و کسب نخستین پیروزی خود در بازگشت به فوتبال ایران است. او امیدوار است بتواند با اصلاح تاکتیکی و استفاده از ترکیب مناسب، تیمش را به موفقیت در هفته اول برساند و روحیه بازیکنان را برای ادامه فصل تقویت کند.

در سوی دیگر میدان، دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور، به دنبال تکرار موفقیت‌های فصل گذشته و کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر است. او قصد دارد با استفاده از اسکلت اصلی تیم و انسجام تاکتیکی بازیکنان، گام نخست در مسیر قهرمانی را محکم بردارد و استقلال را در تبریز شکست دهد.

این دیدار علاوه بر رقابت مستقیم تیم‌ها، فرصتی برای نشان دادن برتری تاکتیکی و آمادگی جسمانی بازیکنان هر دو تیم است و می‌تواند سرآغاز فصلی جذاب و پرهیجان در لیگ برتر باشد.

استقلال مقابل تراکتور در سوپرجام در ساختار تیمی بی ثبات بود

علی لطیفی پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با شرایط این تیم پس از ناکامی در بازی سوپرجام و تقابل مجدد با تراکتور در هفته اول لیگ برتر اظهار داشت: پس از پشت سر گذاشتن سوپر جام، استقلال عملکرد قابل قبولی ارائه داد، اما به دلیل بی‌ثباتی در ساختار تیمی، نتوانست تمام توان خود را نشان دهد. برخلاف دهه‌های گذشته که استقلال توانسته بود اسکلت اصلی تیم را حفظ کند، در حال حاضر بازیکنان جدید، کادر فنی تازه وارد و مدیریت نوین، ثبات لازم در ترکیب تیمی وجود ندارد. در نقطه مقابل، تراکتور تیمی است که اسکلت اصلی خود را حفظ کرده و شامل بازیکنان، کادر فنی و مدیریت ثابت است.

در سوپرجام استقلال اسیر اشتباهات فردی شد

او ادامه داد: استقلال در بازی سوپر جام برابر تراکتور بازی بدی انجام نداد، اما اسیر اشتباهات فردی شد. این موضوع برای کادر فنی استقلال فرصت شناخت نسبی بازیکنان و نیازهای تیم در هفته‌های ابتدایی لیگ را فراهم کرد، زیرا در بازی‌های هفته اول و دوم، معمولاً ترکیب اصلی هنوز شکل نگرفته و هماهنگی تاکتیکی کافی بین بازیکنان ایجاد نشده است.

لطیفی افزود: ترکیب اصلی تراکتور نسبت به فصل گذشته تقریباً ۸۰ درصد حفظ شده و انسجام تیمی آنها بیشتر از استقلال است. استقلال نیز با تیمی نصف و نیمه و بدون اردوی پیش‌فصل کامل در ترکیه، وارد این بازی شد. با این حال، بازی سوپر جام نشان داد که استقلال با وجود مشکلات، عملکرد مناسبی داشت اما اشتباهات فردی به ویژه در بازیکنان جوان و تازه وارد، تیم را تحت فشار قرار داد.

بی ثباتی به استقلال ضربه می‌زند

کارشناس فوتبال تصریح کرد: فشارهای فزاینده بر بازیکنان، به ویژه در تیم‌هایی مانند استقلال که در دهه‌های گذشته موفقیت پایداری نداشته‌اند، موجب کاهش اعتماد به نفس بازیکنان و بی‌ثباتی تیم شده است. این فشارها اغلب باعث تغییرات مکرر در کادر مدیریتی و فنی و در نتیجه تغییرات در ترکیب بازیکنان می‌شود. این چرخه بی‌ثباتی همواره آسیب‌رسان بوده و غالباً هواداران به عنوان بازنده اصلی این بی‌ثباتی مطرح می‌شوند.

وی ادامه داد: هواداران حق دارند تیم خود را نقد کنند، اما فشار بیش از حد می‌تواند اعتماد به نفس بازیکنان را کاهش دهد. این موضوع در فصل گذشته نیز اتفاق افتاد و استقلال اسیر فشارهای فزاینده شد. امیدوارم در فصل جاری، چنین مشکلی ایجاد نشود.

لطیفی درباره بازی فردا استقلال و تراکتور اظهار داشت: با توجه به شرایط و ثبات نسبی تراکتور و تغییرات استقلال، این بازی می‌تواند جذاب باشد. هرچند مسابقه بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود، اما استقلال با حمایت پیشکسوتان و هوادران می‌تواند عملکرد قابل قبولی ارائه دهد.

نازون آماده نیست و نیاز به زمان دارد

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در رابطه با عملکرد داکنز نازون که با انتقادهایی همراه بود، خاطر نشان کرد: در گذشته باشگاه‌ها بدون انجام تست‌های کامل پزشکی بازیکنان را جذب می‌کردند اما اکنون در فوتبال مدرن، جذب بازیکن شبیه خرید یک محصول است؛ چه یک وسیله، چه مواد غذایی، و چه بازیکن فوتبال. یکی از مشکلات اخیر در فوتبال ایران، جذب بازیکنان بدون آمادگی کامل یا با مصدومیت بوده است.

لطیفی افزود: اگر بازیکنی ناآماده باشد و فشار بیش از حد بر او وارد شود، احتمال مصدومیت او بسیار بالا می‌رود. همچنین اگر بازیکن مصدوم باشد، وضعیت او باید مشخص باشد. یکی از انتقادات من در چند فصل اخیر، نحوه جذب بازیکنان بوده است و پیشنهاد می‌کنم که در این زمینه دقت بیشتری شود. به نظر من هم نازون آمادگی لازم را نداشت و باید به او حداقل چهار تا پنج هفته زمان داد تا خود را با شرایط فوتبال ایران و استقلال آپدیت کند و بعد از آن باید دید که او می‌تواند به استقلال در ادامه رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ کمک کند یا خیر.

او توضیح داد: امروزه برای جذب یک بازیکن باید بررسی کنیم که در فصل گذشته حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد بازی‌ها را انجام داده باشد و آیا مصدومیت‌های پیاپی داشته یا نه. این بررسی‌ها در فضای مدرن فوتبال، به کمک اطلاعات موجود در فضای مجازی بسیار سریع انجام می‌شود. در گذشته، ممکن بود سابقه یک بازیکن با تأخیر مشخص شود، اما امروز این اطلاعات به سرعت در دسترس است.

نباید فقط به رزومه یک بازیکن توجه کرد

لطیفی ادامه داد: مشکل اصلی فوتبال ما این است که گاهی بازیکنی با رزومه مطرح، حتی از باشگاه‌های بزرگی مانند رئال مادرید، بدون ارزیابی کامل و تحلیل کارشناسی دقیق جذب می‌شود، در حالی که ممکن است بازیکن دو سال مصدوم بوده و بازی نکرده باشد. برای ارزیابی واقعی بازیکن باید چند هفته صبر کرد و عملکرد او را در تمرینات و بازی‌های اولیه مشاهده نمود تا مشخص شود آیا کیفیت لازم را دارد یا خیر.

غلامی خواسته سرمربی است و باید به نظرش احترام گذاشت

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در خصوص اضافه شدن احتمالی عارف غلامی به ترکیب استقلال گفت: از دو جنبه می‌توان حضور غلامی را مثبت ارزیابی کرد. اول اینکه او بازیکنی با کیفیت است، سرعت مناسب دارد و فضای استقلال را به خوبی می‌شناسد. دوم اینکه سرمربی به او اعتماد دارد و این اعتماد متقابل بین بازیکن و سرمربی، مهم‌ترین شاخص موفقیت در فوتبال است.

او افزود: با توجه به فلسفه و سبک فوتبال تهاجمی ریکاردو ساپینتو، نیاز به مدافعانی وجود دارد که بتوانند تیم را بالا نگه دارند و از فضای بین خطوط برای مهاجمان حریف جلوگیری کنند. همچنین دروازه‌بان باید بتواند از ۱۸ قدم بیرون بیاید و دفاع را پوشش دهد، و مهاجمان جلو نیز در زمان از دست دادن توپ، پرس و دوندگی کافی برای بازپس‌گیری توپ را داشته باشند.

لطیفی در پایان تصریح کرد: در دوره گذشته، استقلال به دلیل فوتبال تهاجمی و ابزارهایی که در اختیار داشت مانند قایدی، ارسلان مطهری و محمد محبی، توانست این پازل را کامل کند. این بازیکنان پرس‌های مؤثر انجام می‌دادند و در خط حمله هماهنگ عمل می‌کردند. اما با توجه به بازیکنان فعلی، هنوز جای شک وجود دارد که بتوان همان شرایط موفق را دوباره ایجاد کرد. این مسائل نیازمند کار و زمان است و باید دید ساپینتو می‌تواند این ساختار و هماهنگی را در تیم ایجاد کند.