تلاش مدافع استقلال برای استفاده از معافیت تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت ادامه حضور آرمین سهرابیان مدافع تیم فوتبال استقلال، در هالهای از ابهام قرار گرفته است. این بازیکن که یکی از مهرههای خط دفاعی آبیپوشان محسوب میشود، در تلاش است با ثبتنام در دانشگاه از معافیت تحصیلی استفاده کرده و بدین ترتیب فرصت ادامه فعالیت در جمع استقلالیها را به دست آورد.
با این حال، هنوز نتیجه این اقدام به طور قطعی مشخص نشده و گفته میشود ظرف روزهای آینده تکلیف این موضوع روشن خواهد شد. در صورتی که پرونده معافیت تحصیلی سهرابیان به نتیجه نرسد، او با خطر اعزام به خدمت مقدس سربازی مواجه خواهد شد موضوعی که میتواند برنامههای ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال را برای فصل جاری دچار تغییرات اساسی کند.
استقلال در شرایطی به دنبال شروعی پرقدرت در لیگ بیست و پنجم است که از دست دادن بازیکنی همچون سهرابیان میتواند برای این تیم یک چالش جدی به حساب آید. مدافع ملیپوش آبیها در فصل گذشته عملکرد مثبتی از خود به جا گذاشت و نقش پررنگی در ترکیب اصلی این تیم داشت.
اکنون باید منتظر ماند و دید آیا تلاشهای سهرابیان برای ثبتنام در دانشگاه و استفاده از معافیت تحصیلی به ثمر خواهد نشست یا اینکه او ناچار است با ترک استقلال، برای گذراندن دوران خدمت سربازی راهی تیمی نظامی شود.
نظر شما