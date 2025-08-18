رضایی: برگزاری بازی بدون VAR اصلا خوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال استقلال خوزستان که فردا سه شنبه ۲۸ مرداد و در ورزشگاه پاس تهران برگزار میشود، اظهار داشت: بازی اول همیشه سختترین دیدار فصل است. استقلال خوزستان سابقه خوبی در لیگ برتر دارد و مربی باتجربهای روی نیمکت این تیم حضور دارد. با این حال ما در مدت اخیر تمرینات خوبی انجام دادهایم و برای بازی فردا آماده هستیم.
وی ادامه داد: در نقلوانتقالات پیشفصل، بازیکنان زیادی را از دست دادیم اما طبق سیاستهای باشگاه پیش رفتیم و چند بازیکن چند پُسته را به خدمت گرفتیم. هدف ما این است که فوتبالی تماشاگرپسند ارائه دهیم و بتوانیم عملکرد خوبی از خود نشان دهیم.
سرمربی تیم فوتبال شمس آذر با اشاره به ترکیب تیمش افزود: تیم ما ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان است و در مجموع تیم باکیفیتی را برای فصل جدید کنار هم جمع کردهایم. شمس آذر شروع کار من در لیگ برتر به عنوان سرمربی است و امیدوارم اتفاقات خوبی را در این مسیر رقم بزنیم. استقلال خوزستان شباهت زیادی به ما دارد، نفرات جدیدشان را رصد کردهایم و امیدوارم بتوانیم در این دیدار نتیجه مطلوبی کسب کنیم.
رضایی در پایان درباره نبود سیستم کمکداور ویدئویی (VAR) در دیدار با استقلال خوزستان گفت: این موضوع برای فوتبال ما بسیار بد است. وجود VAR کمک میکند تا حق به حقدار برسد و در روند امتیازگیری تیمها تأثیر مستقیم دارد.
