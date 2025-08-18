  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

رضایی: برگزاری بازی بدون VAR اصلا خوب نیست

سرمربی تیم فوتبال شمس آذر گفت: من همیشه تاکید کرده ام که دیدارها باید با حضور VAR برگزار شود تا حق به حقدار برسد و از اینکه در دیدار با استقلال خوزستان VAR نداریم بسیار ناراحتم.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال استقلال خوزستان که فردا سه شنبه ۲۸ مرداد و در ورزشگاه پاس تهران برگزار می‌شود، اظهار داشت: بازی اول همیشه سخت‌ترین دیدار فصل است. استقلال خوزستان سابقه خوبی در لیگ برتر دارد و مربی باتجربه‌ای روی نیمکت این تیم حضور دارد. با این حال ما در مدت اخیر تمرینات خوبی انجام داده‌ایم و برای بازی فردا آماده هستیم.

وی ادامه داد: در نقل‌وانتقالات پیش‌فصل، بازیکنان زیادی را از دست دادیم اما طبق سیاست‌های باشگاه پیش رفتیم و چند بازیکن چند پُسته را به خدمت گرفتیم. هدف ما این است که فوتبالی تماشاگرپسند ارائه دهیم و بتوانیم عملکرد خوبی از خود نشان دهیم.

سرمربی تیم فوتبال شمس آذر با اشاره به ترکیب تیمش افزود: تیم ما ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان است و در مجموع تیم باکیفیتی را برای فصل جدید کنار هم جمع کرده‌ایم. شمس آذر شروع کار من در لیگ برتر به عنوان سرمربی است و امیدوارم اتفاقات خوبی را در این مسیر رقم بزنیم. استقلال خوزستان شباهت زیادی به ما دارد، نفرات جدیدشان را رصد کرده‌ایم و امیدوارم بتوانیم در این دیدار نتیجه مطلوبی کسب کنیم.

رضایی در پایان درباره نبود سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) در دیدار با استقلال خوزستان گفت: این موضوع برای فوتبال ما بسیار بد است. وجود VAR کمک می‌کند تا حق به حقدار برسد و در روند امتیازگیری تیم‌ها تأثیر مستقیم دارد.

