استقلال برای انتقال جنجالی مهاجم پرسپولیس با یک تیم توافق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال فردا (سه شنبه ۲۸ مرداد) نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ برتر را برابر تراکتور برگزار می‌کند، اما در حالی که رقابت‌ها آغاز شده فعالیت‌های نقل و انتقالاتی این باشگاه هنوز به پایان نرسیده و مدیران استقلال همچنان در تلاش هستند تا ترکیب کامل و مورد نظر ریکاردو ساپینتو را در اختیار او قرار دهند.

در هفته‌های اخیر استقلال اقدام به جذب عیسی آل‌کثیر، مهاجم فصل گذشته پرسپولیس کرد اما این انتقال با نارضایتی شدید هواداران همراه شد. همین مسئله باعث شد ساپینتو از تصمیم خود پشیمان شود و اجازه حضور این بازیکن در تمرینات استقلال را صادر نکند.

پس از آن مدیران استقلال در تلاش بودند با آل‌کثیر برای فسخ قرارداد به توافق برسند، اما مذاکرات در این زمینه به نتیجه نرسید و موضوع انتقال قرضی او به تیمی دیگر در دستور کار قرار گرفت.

در این میان، استقلال خوزستان و فجرسپاسی خواهان جذب قرضی این مهاجم بودند اما آل‌کثیر تمایلی به حضور در این دو تیم نشان نداد. از سوی دیگر، باشگاه گل‌گهر نیز پیشنهاد معاوضه او با رضا جعفری را رد کرد.

در نهایت استقلالی‌ها مذاکرات جدی‌تری با ملوان بندرانزلی انجام دادند و طرفین برای انتقال قرضی یک‌ساله آل‌کثیر به این تیم به توافق اولیه دست یافتند. قرار است جلسه نهایی میان مهاجم سابق پرسپولیس و مدیران ملوان برگزار شود تا تکلیف این انتقال به طور رسمی مشخص شود.

بر اساس توافق انجام‌شده، استقلال متعهد شده است بخشی از دستمزد آل‌کثیر در ملوان را پرداخت کند تا فشار مالی زیادی بر این باشگاه شمالی وارد نشود.