۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۲۶

«معاریو»: حملات یمن افزایش پیدا می‌کند

روزنامه معاریو به نگرانی‌ها در رژیم صهیونیستی نسبت به افزایش حملات یمن علیه اراضی اشغالی در صورت تشدید تجاوز به غزه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد که برآوردها در محافل سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که هر زمان که تجاوزات تل آویو علیه غزه تشدید شده عملیات یمنی‌ها علیه این رژیم نیز افزایش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، با آغاز یک تجاوز جدید علیه غزه با هدف محاصره شهر غزه و اشغال آن توسط ارتش رژیم صهیونیستی، عملیات نیروهای مسلح یمن علیه این رژیم نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

لازم به ذکر است که کابینه رژیم صهیونیستی به تازگی با اشغال شهر غزه با وجود کمبود نیرو در ارتش و ضعف قوای نظامیان این رژیم به دلیل تداوم جنگ فرسایشی در غزه موافقت کرده است.

