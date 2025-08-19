به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نشریه The Maritime Executive آمریکا اعتراف کرد که قدرت پیشرفته یمنی‌ها و تسلط آنها بر ساقط کردن پهپادها باعث شد رژیم صهیونیستی نتواند از پهپادهای خود برای اجرای حملات علیه این کشور استفاده کند.

در این گزارش آمده است، با وجود آنکه حملات پهپادی یک گزینه ارزان‌تر به شمار می‌رود اما رژیم صهیونیستی نتوانست از این گزینه در قبال یمن استفاده کند.

پیش از این منابع آمریکایی به روزنامه نیویورک‌تایمز گفتند که پدافند هوایی یمن در جریان حملات اخیر ایالات متحده، نزدیک بود چندین جنگنده آمریکایی مدل F-۱۶ و F-۳۵ را هدف قرار دهد.

این گزارش می‌افزاید ایالات متحده در دستیابی به برتری هوایی علیه نیروهای انصارالله در جریان حملات اخیر ناکام مانده و نتوانسته آنها را تحت فشار جدی قرار دهد.

به نوشته نیویورک‌تایمز، نیروهای انصارالله تنها در نخستین ماه از درگیری‌های آمریکا در یمن، موفق به سرنگونی ۷ فروند پهپاد آمریکایی MQ-۹ شدند.