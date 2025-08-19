  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

بازاریابی و بازاررسانی محصولات شیلاتی باید تقویت شود

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حوزه بازاریابی و بازاررسانی محصولات شیلاتی باید گام‌های موثرتری با همکاری معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برداشته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد در چهلمین نشست ستاد هماهنگی امنیت غذایی با بیان این که در حوزه بازاریابی و بازار رسانی محصولات شیلاتی باید گام‌های موثرتری با همکاری معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برداشته شود، گفت: حوزه بازرگانی باید بیش از پیش در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات شیلاتی با هماهنگی سازمان شیلات ایران و تشکل‌ها ورود پیدا کند.

وی با بیان این که شیلات و اقتصاد دریامحور در اولویت دولت چهاردهم قرار دارد، تصریح کرد: دولت برای اقتصاد دریامحور، ساختار نیز ایجاد کرده و در وزارت جهاد کشاورزی اقدامات مؤثری از سال گذشته آغاز شده است.

وی در همین حال بر فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف گوشت ماهی در کشور تاکید و اظهار کرد: در حال حاضر سرانه مصرف گوشت ماهی در ایران به حدود ۱۴ کیلوگرم در سال رسیده و این عدد باید افزایش یافته و جایگاه مصرف آن ارتقا یابد.

فتحی حل و فصل مشکلات تشکل‌های حوزه شیلات را ضروری خواند و گفت: این ستاد و کارگروه‌های تخصصی برای طرح مشکلات و اتخاذ راهکار به منظور رفع موانع تولید و مشکلات بخش شیلات برگزار می‌شود.

وی درباره تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش شیلات نیز پیشنهاد کرد؛ یک کارگروه با مسئولیت سازمان شیلات و مشارکت حوزه بازرگانی و تشکل‌ها ایجاد و مسائل در آن کارگروه بررسی و حل و فصل شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: بیشترین استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌ها در دوره وزیر جهاد کشاورزی کنونی صورت گرفته است.

