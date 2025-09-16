افزایش جوجه ریزی برای تامین ذخایر استراتژیک در ۶ ماهه دوم سال

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حسن نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در چهل و دومین نشست ستاد هماهنگی امنیت غذایی از برنامهریزی برای افزایش جوجهریزی در راستای تأمین ذخایر استراتژیک گوشت مرغ در ۶ ماهه دوم امسال خبر داد. گفت:
وی افزود: در راستای تأمین ذخایر استراتژیک گوشت مرغ در شش ماهه دوم سال جاری، طرحی را آماده و پیشنهاد دادهایم که در صورت تأیید در وزارت جهاد کشاورزی و اجرای آن، میزان جوجهریزی افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر جوجهریزی برای تأمین نیاز مردم به گوشت مرغ، بر اساس برنامهریزی در استانها در حال انجام است، اظهار کرد: تخم مرغ نیز مطابق برنامه در کشور تولید میشود.
حسن نژاد ادامه داد: در مورد تأمین نهاده، در حال پیگیری هستیم و تولیدکنندگان میتوانند با اطمینان و تمام توان خود، جوجهریزی را انجام دهند.
وی در مورد توزیع نهاده جو، تصریح کرد: روز گذشته مقداری نهاده جو از محل ذخایر استراتژیک به واحدهای پرورشی در استانها از طریق سازمانهای جهاد کشاورزی اختصاص دادیم و امروز هم با ارزیابی جدیدی که از ذخایر استراتژیک انجام دادیم، مقدار دیگری جو را از همین محل، میان استانها و عشایر توزیع میکنیم.
