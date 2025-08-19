به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی روز سه شنبه در حاشیه مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان لرستان در جمع خبرنگاران لرستان با تجلیل از مردم استان لرستان گفت: امروز توفیق شد خدمت مردم فهیم و انقلابی لرستان باشیم؛ استانی که از ابتدا به انقلاب عشق و علاقه داشتند. امروز در خدمت مردم فهیم، انقلابی و با اخلاص استان لرستان مراسم باشکوه و پر از معنویتی داشتیم.

جانشین فرمانده کل فراجا با اشاره به فلسفه برگزاری این مراسم افزود: در این مراسم، تکریم از یک مجاهد -فرمانده قبلی انتظامی لرستان- را داشتیم که چهار سال در اینجا خدمتگزار مردم و در کنار مردم فهیم استان بود و معرفی مجاهدی دیگر برای ادامه مسیر.

مردم؛ ناظران امین و دقیق عملکرد نیروی انتظامی

سردار رضایی، نکته قابل تأمل مراسم را قدردانی صمیمانه مردم از خادمان خود برشمرد و اظهار داشت: آنچه در این مراسم به آن افتخار کردم و به خود بالیدم، این بود که نگاه مردم نگاه درستی است به فرزندانشان در این سازمان.

وی توضیح داد: مردم ناظران امینی هستند که می‌بینند و تشخیص می‌دهند و اعلام می‌کنند. امروز در این استان کاملاً مشخص بود که مردم نسبت به فرزندان خودشان چه نگاه مثبتی دارند.

کاهش جرایم در لرستان همگام با سراسر کشور

وی با استناد به آمارهای رسمی به دستاوردهای نیروی انتظامی در استان لرستان اشاره کرد و گفت: آمار و ارقام نشان می‌دهد در این چهار سال گذشته، مشابه کل کشور، در لرستان جرایم کاهش پیدا کرده است.

سردار رضایی با بیان اینکه رضایت‌مندی آحاد جامعه بزرگ‌ترین دستاورد برای نیروی انتظامی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: رضایت مردم، کارنامه امروز ماست. لبخندی که بر لب مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران می‌نشیند، نتیجه عملکرد انتظامی و کارنامه ماست.

وی بیان کردک در موضوعات مختلف در این استان، کاهش جرایم را داریم و این روند مطلوب ادامه خواهد یافت.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ادامه تشریح دستاوردهای نیروی انتظامی، به ارائه آماری از کاهش چشمگیر جرایم خشن و سرقت در کشور پرداخت و رویکرد قاطع فراجا در برخورد با اخلالگران امنیت عمومی را تشریح کرد.

اقدام قاطع فراجا در مواجهه با جرایم خشن و سلاح غیرمجاز

سردار رضایی با اشاره به دغدغه‌های مردم، گفت: ما موضوع سرقت‌های مسلحانه، عرض‌اندام اراذل و اوباش که برای مردم وحشت درست می‌کردند یا وجود سلاح‌های غیرمجاز را، به عنوان دغدغه مردم و مجموعه انتظامی مورد توجه جدی قرار دادیم.

وی افزود: خوشبختانه در تمام این شاخص‌ها ما سال به سال کاهش داریم. امسال نیز در تمام موضوعات، شاهد بهبود وضعیت بوده‌ایم.

جانشین فرمانده کل فراجا، همکاری و حمایت همه‌جانبه نهادهای مختلف را عامل اصلی این موفقیت برشمرد و تصریح کرد: همکاری خوب، حمایت مردم استان و مجموعه مدیران استان، شورای تأمین استان، نماینده ولی فقیه در استان و میدان‌داری خود مجموعه انتظامی، همراهی دستگاه قضائی، بسیج و دستگاه‌های مختلف، امروز ما را به این نقطه رسانده است.

برخورد مقتدرانه با هنجارشکنان، رفتار مهربانانه با امدادخواهان

سردار رضایی به تأکیدات درون‌سازمانی اشاره و خاطرنشان کرد: آنچه که تاکید می‌شود در مجموعه سازمان، این است که یک تابلو و منشور انتزاعی همیشه جاری باشد: برخورد با هنجارشکنان مقتدرانه و با امدادخواهان مهربانانه.

وی تاکید کرد: این رویکرد امروز در کنار مردم و در سطح کشور به طور کامل وجود دارد و حاکم است.

کاهش ۱۸ درصدی سرقت و کشف ۵۹ درصدی

این فرمانده ارشد انتظامی با ارائه آمارهایی، به تشریح یکی از دستاوردهای فراجا پرداخت و گفت: در سطح کشور، ما در چهار ماه نخست امسال، بالغ بر ۱۸ درصد کل جرایم سرقت کاهش پیدا کرده است.

وی توضیح داد: با اقداماتی که صورت گرفته، بیش از ۵۹ درصد از این موارد نیز کشف شده است.

اخطار جدی به شبکه‌های توزیع و خرید اموال مسروقه

سردار رضایی با هشداری جدی به مجرمان و حلقه‌های پخش کالای دزدی گفت: تاکید و تدبیر سازمانی این است که در اولین فرصت، مال‌باخته‌ها به اموالشان برسند.

وی تصریح کرد: این فرآیند، اخطاری جدی به کسانی است که اموال سرقتی را خرید و فروش می‌کنند. آنان بدانند که اموال به سرعت شناسایی و ضبط شده و به صاحبان قانونی‌شان بازگردانده می‌شود و این چرخه مجرمانه به شدت مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.