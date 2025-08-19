  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

ای دست هنر، فرشچیان می‌شوی آخر

ای دست هنر، فرشچیان می‌شوی آخر

مهدی جهاندار شاعر اصفهانی به بهانه خاک‌سپاری استاد محمود فرشچیان در آرامگاه صائب تبریزی، شعر تازه‌ای سروده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهاندار شاعر اصفهانی به بهانه خاک‌سپاری استاد محمود فرشچیان در آرامگاه صائب تبریزی، شعر تازه‌ای سروده است.

در ادامه شعر جهاندار با هم می‌خوانیم؛

*

ناحق نزنی، قوّت بازویت اگر بود

باطل نبُری، تیزی چاقویت اگر بود

دستی به سر و روی غریبان بکش از مِهر

در هُرم عطش، بال پرستویت اگر بود

با هر دل غمدیده بخوان یک دهن آواز

صوت خوشِ خوش‌نغمه‌ی نیکویت اگر بود

یاد دلِ آشفته‌ی آشفته‌دلان باش

با خلوتیان دست به گیسویت اگر بود

بی‌دلهره نذر علی و آل علی کن

شوق و شعف و شور و هیاهویت اگر بود

برخیز به حق‌خواهی و بنشین به درستی

ایمان و شرف، سنگ ترازویت اگر بود

جز خرجِ حقیقت نکنی آبرویت را

این گردنِ باریک‌تر از مویت اگر بود

ای دست هنر، فرشچیان می‌شوی آخر

از عشق و از اخلاص، قلم‌مویت اگر بود

آزادی و آزادی و آزادی و آزاد

دل در گروِ ضامن آهویت اگر بود

کد خبر 6565173
جواد شیخ الاسلامی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها