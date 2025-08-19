به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهاندار شاعر اصفهانی به بهانه خاکسپاری استاد محمود فرشچیان در آرامگاه صائب تبریزی، شعر تازهای سروده است.
در ادامه شعر جهاندار با هم میخوانیم؛
*
ناحق نزنی، قوّت بازویت اگر بود
باطل نبُری، تیزی چاقویت اگر بود
دستی به سر و روی غریبان بکش از مِهر
در هُرم عطش، بال پرستویت اگر بود
با هر دل غمدیده بخوان یک دهن آواز
صوت خوشِ خوشنغمهی نیکویت اگر بود
یاد دلِ آشفتهی آشفتهدلان باش
با خلوتیان دست به گیسویت اگر بود
بیدلهره نذر علی و آل علی کن
شوق و شعف و شور و هیاهویت اگر بود
برخیز به حقخواهی و بنشین به درستی
ایمان و شرف، سنگ ترازویت اگر بود
جز خرجِ حقیقت نکنی آبرویت را
این گردنِ باریکتر از مویت اگر بود
ای دست هنر، فرشچیان میشوی آخر
از عشق و از اخلاص، قلممویت اگر بود
آزادی و آزادی و آزادی و آزاد
دل در گروِ ضامن آهویت اگر بود
