  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۱

شگفتا، این چنین محو تماشای که هستی تو؟

شگفتا، این چنین محو تماشای که هستی تو؟

الهام نجمی به بهانه فوت استاد محمود فرشچیان، شعر تازه‌ای سروده و تقدیم به این هنرمند برجسته کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام نجمی به بهانه فوت استاد محمود فرشچیان، شعر تازه‌ای سروده و تقدیم به این هنرمند برجسته کرده است.

در ادامه شعر نجمی را با هم می‌خوانیم؛

*

شگفتا، این چنین محو تماشای که هستی تو؟

هنرمندا، بگو غرق تمنای که هستی تو؟

کشیدی عشق را دور ضریح حضرت سلطان

بگو با ما، سراسر مست معنای که هستی تو؟

نسیمی می‌وزد از سمت باب القبله سوی بوم

در آن ظهر دهم مشغول غوغای که هستی تو؟

قلم با اشک می‌چرخد به دور خیمه‌ی زینب (س)

در آن تصویر غمگین، رنج فردای که هستی تو؟

خوشا اشک قلم در دست‌هایت عصر عاشورا

نمی‌دانم چه خواندی، غرق نجوای که هستی تو؟

کد خبر 6556335
جواد شیخ الاسلامی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها