به گزارش خبرنگار مهر، الهام نجمی به بهانه فوت استاد محمود فرشچیان، شعر تازه‌ای سروده و تقدیم به این هنرمند برجسته کرده است.

در ادامه شعر نجمی را با هم می‌خوانیم؛

*

شگفتا، این چنین محو تماشای که هستی تو؟

هنرمندا، بگو غرق تمنای که هستی تو؟

کشیدی عشق را دور ضریح حضرت سلطان

بگو با ما، سراسر مست معنای که هستی تو؟

نسیمی می‌وزد از سمت باب القبله سوی بوم

در آن ظهر دهم مشغول غوغای که هستی تو؟

قلم با اشک می‌چرخد به دور خیمه‌ی زینب (س)

در آن تصویر غمگین، رنج فردای که هستی تو؟

خوشا اشک قلم در دست‌هایت عصر عاشورا

نمی‌دانم چه خواندی، غرق نجوای که هستی تو؟