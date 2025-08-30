  1. فرهنگ و ادب
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۴:۳۰

باز موعود! بی‌تو جمعه‌ای دیگر گذشت

مهدی جهاندار شعر تازه‌ای با عنوان «او می‌آید» سروده و آن را به امام عصر حضرت مهدی (عج) تقدیم کرده است.

در ادامه شعر جهاندار را با هم می‌خوانیم:

با توأم ای دشت بی‌پایان، سوار ما چه شد

یکّه‌تاز جاده‌های انتظار ما چه شد

آشنای «لافتی إلّا علی» اینک کجاست؟

وارث «لاسیفَ إلّا ذوالفقار» ما چه شد؟

چارده قرن است چل منزل عطش پیموده‌ایم

التیام زخم‌های بی‌شمار ما چه شد؟

چشم یوسف‌انتظاران را کسی بینا نکرد

روشنای دیده‌ی امّیدوار ما چه شد؟

ذوالجناحا! عصر ما چون عصر عاشورا مباد

دشت را گشتی بزن، بنگر سوار ما چه شد؟

باز ای موعود! بی تو جمعه‌ای دیگر گذشت

کُشت ما را بی قراری! پس قرار ما چه شد؟

می‌نشینم تا ظهور سرخِ مردی سبزپوش

آن زمان دیگر نمی‌پرسم بهار ما چه شد

جواد شیخ الاسلامی

