به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قزوه به بهانه فوت استاد محمود فرشچیان، هنرمند برجسته، نقاش تابلوی «عصر عاشورا» و طراح ضریح مطهر امام رضا (ع) و ضریح سیدالشهدا (ع)، شعر تازه‌ای سروده است.

در ادامه شعر قزوه را با هم می‌خوانیم؛

*

خط یاقوتی و هر روز گران خواهی شد

مینیاتور غم فرشچیان خواهی شد

بر سر سفره ارباب کرامت بنشین

که نمک‌گیر همین لقمه‌ی نان خواهی شد

مثل یک چشمه به دریای عطش خواهی ریخت

مثل یک رود سراسیمه روان خواهی شد

جلوه و جمعیت باغ رهین هرس است

تیغ اگر سر ببرد از تو جوان خواهی شد

روی زیبای تو چون ماه شب چارده است

چلچراغ شب این لاله‌ستان خواهی شد

از بیابان عطش تشنه گذر خواهی کرد

خضر خواهی شد و بی نام و نشان خواهی شد

معجز موسوی اَر دست نگیرد از تو

در هنر آلت دست دگران خواهی شد

آخرین وادی پیداشدگان گم شدگی است

مثل آئینه در آئینه نهان خواهی شد

چون شب قدر چراغِ رمضان باش و بسوز

یک سحر تابلوی فرشچیان خواهی شد