۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۰۲

برگزاری شب شعر «بخوان ایران» در فرهنگسرای اخلاق

کانون ادبی فرهنگسرای اخلاق به مناسبت هفته تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی، شب شعر «بخوان ایران» را روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ماه سال جاری ساعت ۱۸ برگزار می‌کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون ادبی فرهنگسرای اخلاق به مناسبت هفته تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی، شب شعر «بخوان ایران» را در تاریخ ۲۸ مرداد ماه سال جاری برگزار می‌کند. این برنامه به یاد ۱۲ روز مقاومت و با هدف ترویج فرهنگ شعر و ادب در جامعه برگزار می‌شود.

در این شب شعر، جمعی از شاعران بنام و برجسته ادبی کشور از جمله متین قویدل، مهندس جلیلی، سید مجتبی طباطبایی، تارا شهنام، استاد بشکوه، استاد خطیبی، دکتر ملکی، خانم منافی و خانم درستی حضور خواهند داشت و اشعار خود را با موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی و ملی ارائه خواهند کرد. این رویداد فرصتی مناسب برای علاقه‌مندان به شعر و ادب است تا با آثار شاعران معاصر آشنا شوند و در فضایی صمیمی به تبادل نظر بپردازند.

علاقمندان به شرکت در این برنامه می‌توانند به فرهنگسرای اخلاق واقع در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی مراجعه کنند.

