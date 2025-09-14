کاظمی: در حوزه تأمین معلم جای نگرانی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در حاشیه آئین خشت‌گذاری طرح «مدرسه اولیا» که در دبستان پسرانه حافظی منطقه ۱۰ تهران برگزار شد، با اشاره به ابتکار انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: این طرح با هدف توسعه عدالت آموزشی طراحی شده و امروز خوشحالیم که با کمک اولیا و مربیان، ۳۲ مدرسه در سطح استان‌ها ساخته می‌شود.

وی افزود: در قالب این طرح، ۱۷۷ کلاس درس با اعتباری حدود نیم همت و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط اولیا احداث خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه ساخت مدرسه صرفاً یک اقدام عمرانی نیست، اظهار کرد: مدرسه‌سازی می‌تواند باورها و نگاه‌های جامعه را تغییر دهد. اگر بتوانیم رویکرد و باورها را دگرگون کنیم، جامعه‌ای سعادتمند، آرام و برخوردار از رفاه خواهیم داشت.

کاظمی با بیان اینکه امروز تمامی بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع توجه نشان داده‌اند، از «انقلاب بزرگ در حوزه محرومیت‌زدایی از فضاها و تجهیزات آموزشی» سخن گفت.

وی ادامه داد: خیرین در سال گذشته حدود ۲۰ همت به نظام تعلیم و تربیت کمک کردند و امسال تاکنون بیش از ۱۰ همت کمک کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این کمک‌ها رکورد بزند و به ۲۵ همت برسد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۷۷۰۰ فضای آموزشی در کشور در حال ساخت است که در تاریخ آموزش و پرورش بی‌سابقه است و از این تعداد، ۲۴۰۰ مورد تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

کاظمی با اشاره به مشارکت اولیا گفت: اولیا بیشترین ارتباط را با فضای مدرسه دارند و بنابراین نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای نظام تعلیم و تربیت ایفا می‌کنند. ما علاقه‌مندیم این مشارکت فراتر از حوزه مالی و بیشتر در زمینه‌های تربیتی و تعامل سازنده با معلمان و مدیران مدارس باشد؛ چراکه این همکاری می‌تواند سطح تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان را ارتقا دهد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری برای کشور و خانواده، سرمایه‌گذاری در تحصیل و آینده فرزندان است. از این‌رو باید همه مردم به‌ویژه اولیا در کنار خیرین، در تجهیز مدارس و رفع عقب‌ماندگی‌ها یاریگر باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره میزان آمادگی استان‌ها برای آغاز سال تحصیلی گفت: استان‌ها صد درصد آماده‌اند و مهر آرام و بی‌دغدغه‌ای خواهیم داشت. ارتباط مستمر با ادارات کل و مدیران مدارس برقرار است و موضوعاتی چون توزیع کتاب‌های درسی، ثبت‌نام، بهسازی فضاها و سرویس‌های مدارس به‌طور روزانه پیگیری می‌شود.

وی بیان کرد: در حوزه تأمین معلم نیز جای نگرانی وجود ندارد و امیدواریم با همراهی معلمان و پیشکسوتان تعلیم و تربیت، کمبودها جبران شود.

کاظمی درباره زمان آغاز سال تحصیلی گفت: زنگ مهر ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه اول مهر با حضور رئیس‌جمهور و همه وزرا در مدارس کشور نواخته خواهد شد؛ رویدادی که می‌تواند در فضای عمومی جامعه تحول‌آفرین باشد.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنانش درباره ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خاطرنشان کرد: این روند طبق ضوابط سازمان مهاجرین و وزارت کشور انجام می‌شود و هیچ مشکلی وجود ندارد. کسانی هم که فاقد مدارک هستند توسط وزارت کشور تعیین تکلیف خواهند شد.

وی در پایان اظهار کرد: در پایه اول ابتدایی نزدیک به ۹۹ درصد ثبت‌نام‌ها انجام شده و در سایر پایه‌ها نیز ثبت‌نام‌ها در حال تکمیل است. تنها مشکل مربوط به دانش‌آموزان تجدیدی است که در خردادماه قبول نشده‌اند و تمهیدات لازم برای ثبت‌نام آن‌ها نیز در دست انجام است.