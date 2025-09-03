به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه به ریاست حسین خوش‌اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران و با حضور سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، دربانی دبیر شورای ترافیک استانداری تهران و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، با محوریت کاهش آلودگی هوا و بررسی آخرین وضعیت وسایل نقلیه فرسوده شهر تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه، سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به مصوبات اخیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم استان تهران از طرح اسقاط خودروهای فرسوده ۲۰ درصد تعیین شده است. در همین راستا مقرر شد "قرارگاه خودروهای فرسوده استان" با محوریت فرمانداری تهران و همکاری شهرداری تهران، معاونت اقتصادی استانداری، ستاد نوسازی ناوگان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شبکه بانکی کشور تشکیل شود تا روند نوسازی و اسقاط با سرعت بیشتری پیش برود.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در مشوق‌های اسقاط اظهار داشت: براساس گزارش‌ها، در پنج ماهه نخست امسال تنها ۹ درصد از کل اسقاط خودروهای کشور در استان تهران انجام شده، در حالی که بیش از ۲۰ درصد خودروهای فرسوده کشور در تهران تردد دارند. این اختلاف نشان می‌دهد که نیازمند تسهیلات ویژه‌تری برای صاحبان خودروهای فرسوده در پایتخت هستیم.

در ادامه، دربانی دبیر شورای ترافیک استانداری تهران با اشاره به نقش وسایل نقلیه موتوری در آلودگی هوا گفت: بر اساس آمارها، ۸۶ درصد آلایندگی ناشی از منابع متحرک است که ۱۴ درصد آن به موتورسیکلت‌ها مربوط می‌شود. به همین دلیل موضوع موتورسیکلت‌های فرسوده در دستور کار قرار گرفته و تفاهم‌نامه‌ای برای جایگزینی ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده با موتورسیکلت برقی در تهران منعقد شده است.

وی توضیح داد: مدل مالی این طرح به‌گونه‌ای طراحی شده که متقاضی بدون پرداخت وجه، می‌تواند موتورسیکلت فرسوده خود را تحویل داده و یک دستگاه موتورسیکلت برقی دریافت کند. منابع مالی این طرح از سه محل تأمین می‌شود: ۸۰ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد چهار درصد از صندوق توسعه ملی، ۲۶ میلیون تومان بابت گواهی اسقاط موتورسیکلت و مبالغ حاصل از اوراق صرفه‌جویی انرژی که توسط وزارت نفت تضمین می‌شود.

دربانی با اشاره به برخی چالش‌های اجرایی افزود: یکی از مشکلات اساسی در این بخش، ضعف بانک اطلاعاتی موتورسیکلت‌های فرسوده است. خوشبختانه با هماهنگی قوه قضائیه مقرر شده مالکان موتورسیکلت‌هایی که اطلاعاتشان در سامانه وجود ندارد، پس از طی فرآیند قانونی از جمله انتشار آگهی در روزنامه، به‌عنوان مالک قانونی شناخته شوند. این اقدام می‌تواند مسیر اجرای طرح را روان‌تر کند.

حسین خوش‌اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران نیز در این جلسه ضمن تقدیر از تلاش دستگاه‌های عضو شورا تأکید کرد: این جلسات باید خروجی عملیاتی داشته باشد. انتظار داریم دستورکارها به‌صورت محدود اما مشخص دنبال شود تا نتایج ملموسی حاصل شود. اگر نتوانیم در تهران به نتایج قابل توجه برسیم، طبیعتاً الگوبرداری در سایر استان‌ها هم انجام نخواهد شد. بنابراین موضوع موتورسیکلت‌ها و تاکسیرانی باید به‌صورت جدی پیگیری شود و موانع موجود اعم از مشکلات فرهنگی، اعتباری یا اجرایی به شکل دقیق در قالب گزارش و مکاتبه به استانداری منعکس گردد تا تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: تهران پایلوت اجرای این طرح‌هاست و موفقیت در این حوزه می‌تواند مبنای برنامه‌های ملی باشد. بنابراین همه دستگاه‌ها باید هم‌افزایی لازم را برای تسریع در روند کاهش آلودگی هوا به‌ویژه از طریق نوسازی ناوگان فرسوده به کار گیرند.