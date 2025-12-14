سقف تسهیلات اسقاط موتورسیکلت فرسوده افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تفاهم نامه‌ای بین فرشاد مقیمی معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایدرو، هادی اخلاقی مدیرعامل یک بانک دولتی و محسن نادری‌منش مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته (صحا) آن در محل سازمان گسترش امضا شد که بر اساس آن طرفین در خصوص تأمین مالی افراد معرفی شده در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل با اولویت موتورسیکلت همکاری خواهند کرد.

بر اساس این طرح، بانک برای جایگزینی موتورسیکت‌های فرسوده با موتورسیکت‌های برقی، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی و با موتور سیکلت‌های بنزینی تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی تخصیص می‌دهد. بازپرداخت اقساط طی دوره ۳۶ ماهه تعیین شده است.

فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایدرو در این مراسم با اشاره به ابعاد اقتصادی و زیست‌محیطی این طرح گفت: طرح جایگزینی موتورسیکلت‌ها با هدف هم‌زمان صرفه‌جویی اقتصادی، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی هوا در حال اجراست.

مقیمی افزود: طبق برآوردها، هر موتورسیکلت بنزینی برای پیمایش ۱۰ هزار کیلومتر حدود ۷۰۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند که با جایگزینی موتورسیکلت‌های جدید، این میزان تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد و آثار مستقیمی بر بهبود کیفیت هوا و محیط‌زیست به‌ویژه در کلان‌شهرها خواهد داشت.

مقیمی با اشاره به استقبال متقاضیان گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار نفر در صف معرفی به بانک قرار دارند که با امضای این قرارداد، فرآیند معرفی، تأمین مالی و تحویل موتورسیکلت‌ها با اولویت شهر تهران آغاز و سپس به سایر استان‌های کشور تسری می‌یابد.