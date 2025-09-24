اسقاط ۱۰۵ هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: سال گذشته ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد و در ۶ ماه نخست امسال نیز بیش از ۱۰۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است.

مقیمی افزود: در طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده نیز تاکنون ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که مراحل جایگزینی آن‌ها در حال انجام است.

وی در خصوص نوسازی خطوط تولید و ماشین آلات نیز گفت: در چند استان کشور کار نوسازی ماشین آلات آغاز شده است، این موضوع به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند و ماشین آلات جدید هم مصرف کمتری دارند و هم باعث افزایش بهره‌وری می‌شوند.

بر اساس اعلام ایدرو، مقیمی با بیان اینکه در برخی از ماشین آلات می‌توانیم از تجهیزات و دستگاه‌های ساخت داخل استفاده کنیم، افزود: در ماشین آلات صنایع غذایی توانمندی بالایی داریم و همچنین بخش قالب سازی ما پاسخگوی نیاز داخل است.

معاون وزیر صمت گفت: در گذشته بانک‌های کشور از موضوع نوسازی و بازسازی حمایت نمی‌کردند و هیچ تسهیلاتی به آن تعلق نمی‌گرفت، اما امسال با ابلاغ جواز نوسازی از سوی وزیر صمت، این مشکل رفع شد و بانک‌ها باید آن را به رسمیت بشناسند.