به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه بعد از ظهر سه شنبه در نشست با رؤسای آموزش و پرورش استان سمنان با محوریت ضرورت توسعه آموزش‌های مهارت‌محور، در محل استانداری، ثبت نام ۵۲ درصدی ثبت نام دانش‌آموزان در رشته‌های فنی‌حرفه‌ای، را به عنوان یک هدف گذاری مهم در استان دانست.

وی افزود: این موضوع را را نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای تبدیل آموزش‌های هنرستانی از حالت تئوریک به مهارت‌آموزی عملی و هم‌سو با نیازهای صنایع است تا از این طریق، گام‌های استواری برای رفع مشکل بیکاری و توسعه پایدار استان برداشته شود.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه نیاز استان به راه‌اندازی دانشگاه مهارت بسیار بالا است، گفت: از اهداف اصلی این طرح کاهش مهاجرت نیروی انسانی را می‌توان نام برد.

دهرویه تأمین نیروی کار متخصص برای صنایع، تنوع‌بخشی به فضای اشتغال، تحول اقتصادی و حرکت به سمت تولید را دیگر هدف تأسیس این زیرساخت آموزشی در استان سمنان دانست.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی استان، نبودِ فرصت‌های شغلی مناسب برای نیروی کار تحصیل‌کرده است که منجر به مهاجرت تعداد زیادی از فرزندان این دیار پس از فارغ‌التحصیلی می‌شود تأکید کرد: ایجاد این مراکز با هدف مهار، این خروج نیرو و حفظ سرمایه‌های انسانی در استان را در پی خواهد داشت.