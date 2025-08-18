به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور گفت: مهم‌ترین درمان کیفیت آموزش پرورش ایران، توجه ویژه به معلمان است.

علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور، با تأکید بر توجه به بهره‌وری در آموزش‌وپرورش، اظهار کرد: از جمله مصادیق بهره‌وری، آموزش مهارت به دانش‌آموزان است و باید ۵۰ درصد آموزش و پرورش متوسطه به سمت مهارت حرکت کند و در کنار آن نیز هر دانش‌آموز، یک مهارت بیاموزد.

وی با اشاره به شروع آموزش از سن پایین‌تر گفت: در این حالت دانش‌آموز همان ۱۲ سال درس می‌خواند اما ۱۷ سالگی فارغ‌التحصیل می‌شود و زودتر وارد بازار کار می‌شود و این بهره‌وری است.

منادی با اشاره به مشکلات شبکه شاد، بیان کرد: ۴۰۰ سرور برای شبکه شاد نیاز داریم که چرا که اگر یک اتفاق در کشور بیفتند، دستمایه و سرمایه است.

وی ادامه داد: در زمانی که آموزش حضوری مختل می‌شود؛ ۱۷ میلیون دانش‌آموز، یک میلیون معلم با ۱۰۸ هزار مدرسه وارد شاد می‌شوند و با کمبود سرور نمی‌تواند کار کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: یکی از مصادیق بهره‌وری که تأکید دارم معیشت معلم است. مهم‌ترین درمان کیفیت آموزش پرورش ایران، توجه ویژه به معلمان است یعنی هر چقدر برای معلم هزینه کنیم، هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است.

وی تصریح کرد: باید معلم را ویژه ببینیم اگر معلم در جامعه عزیز باشد، مملکت شکوفا می‌شود.

منادی درباره وضعیت نیروهای سرایدار و خدمتگزار ادامه داد: برای افزایش حقوق نیروهای سرایدار و خدمتگزار در مجلس خیلی تلاش کردیم و افزایش خوبی را شاهد بودیم چرا که بابای مدرسه جزو زنجیره تأمین آموزش است.