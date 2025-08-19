حمایت از دانش آموزان نخبه، کلید تحقق "مدرسه برفراز" در رودبارجنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زمان خانی در حاشیه سی و هشتمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور گفت: حمایت از دانش آموزان با استعداد و نخبه در زمینه‌های مختلف از راهکارهای تحقق مدرسه برفراز است.

سرپرست آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان، توزیع مجلات رشد برای دانش افزایی دانش آموزان و کارکنان، آموزش‌های مهارتی به دانش آموزان با استفاده از دبیران متخصص، تخصیص بودجه و اعتبارمالی به فعالیت آموزشی و پژوهشی، برگزاری مستمر جشنواره‌ها و مسابقات علمی، ارتباط با مراکز علمی (دانشگاه‌ها و…) و برگزاری بازدیدهای علمی، حمایت از دانش آموزان با استعداد و نخبه علمی، آموزشی، برگزاری دوره آموزشی برای والدین و پیگیری دانش آموزان جامانده از تحصیل در طرح شهید محمودوند به نهضت سواد آموزی از راهکارهای ارتقای شاخص‌های آموزشی و پرورشی است.

وی افزود: تجهیز مدارس به ابزارهای فناوری، تعمیر و تجهیز مدارس، حمایت مالی و امکاناتی از برنامه‌های اردویی به ویژه اردوهای زیارتی مثل مشهد مقدس و قم، استفاده از ظرفیت استادان علوم تربیتی برای توانمندسازی معلمان در مناطق کمتر برخوردار و محروم، برگزاری دوره‌های استعدادیابی ورزشی و فرهنگی در مدارس، بها دادن به بازی‌های بومی و محلی هر منطقه، حمایت از طرح‌های موفق تربیتی و علمی از دیگر برنامه‌ها برای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش می‌تواند باشد.