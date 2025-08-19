به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا پناهیروا مدیرکل امور شاهد و ایثارگران در سیوهشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گفت: برخی از وظایف اداره کل شاهد و ایثارگران شامل برنامه و نظارت بر امور آموزشی، پرورشی و فرهنگی دانشآموزان شاهد و ایثارگر است.
وی تصریح کرد: مدارس شاهد از سال ۱۳۶۵ با فرمان حضرت امام خمینی (ره) تأسیس شد و با تأکید و منویات مقام معظم رهبری فعالیت خود را ادامه میدهد.
به گفته پناهی روا؛ بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اساسنامه طرح شاهد، خدمات مشاوره و روانشناسی به دانشآموزان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تجلیل از مقام شهدا و ایثارگران، صیانت از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی و پیگیری حقوق ایثارگران شاغل در وزارت آموزش و پرورش انجام میشود.
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران با تأکید بر اینکه در وزارت آموزش و پرورش برنامههای کلان و راهبردی ششگانهای پیشبینی کردهایم، گفت: ۲۵ فعالیت برای حوزه اداره شاهد و ایثارگران طراحی شده است. در سراسر کشور ۱۴۰۶ مدرسه شاهد با ۱۴ هزار و ۹۸۴ کارمند و حدود ۴۱ هزار و ۶۰۰ دانشآموز فعال است. برنامههای راهبردی شامل استانداردسازی و کیفیتبخشی مدارس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در پنج کارگروه مشخص شده است.
پناهیروا خاطرنشان کرد: برای اجرایی شدن این برنامهها، بخشنامههای نیروی انسانی، ثبتنام، برنامه هفتگی و امور مالی بهروزرسانی شده و مدیران کل و مدیران مدارس شاهد باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
وی افزود: انتخاب و انتصاب مدیران مدارس شاهد بر اساس بخشنامهها و با دقت انجام میشود.
وی به افزایش کیفیت مدارس شاهد اشاره کرد و گفت: در حوزه کیفیت مدارس شاهد، با تأکید وزیر آموزش و پرورش برنامههای تحولی طراحی شده که در سال گذشته ابلاغ شد و امسال ادامه خواهد یافت.
پناهی روا گفت: هوش مصنوعی از اولویتهای مهم در برنامههای مهارتآموزی مدارس شاهد است تا دانشآموزان بتوانند از فناوریهای نوین بهرهمند شوند.
پناهیروا با اشاره به اینکه زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، دبیرخانههایی در مدارس فعال هستند، گفت: هفت برنامه تحولی برای این هدف پیشبینی شده که در سال گذشته به خوبی اجرا شد.
