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۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۱

شتاب برای تکمیل فرودگاه سمنان؛ وعده آغاز عملیات اجرایی تا پایان سال

شتاب برای تکمیل فرودگاه سمنان؛ وعده آغاز عملیات اجرایی تا پایان سال

سمنان- معاون اقتصادی استاندار سمنان از برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های تکمیلی فرودگاه بین‌المللی شهدای سمنان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه عصر پنج‌شنبه با تشریح مصوبات نشست مشترک استانداری و شرکت فرودگاه‌ها گفت: مقرر شد شرکت فرودگاه‌های کشور نسبت به برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار برای احداث ساختمان سپاه حفاظت فرودگاه اقدام کند.

وی با اشاره به تکمیل زیرساخت‌های فرودگاه افزود: شرکت فرودگاه‌ها متعهد شده است نسبت به تکمیل فنس‌کشی، ساختمان ترمینال مسافری و محوطه‌سازی فرودگاه اقدام کند.

معاون استاندار سمنان از آغاز عملیات نصب تجهیزات روشنایی باند فرودگاه در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: این امر ایمنی پروازها را ارتقا خواهد داد.

دهرویه از برنامه‌ریزی برای تأمین تجهیزات هندلینگ و تکمیل جایگاه سوخت فرودگاه با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی خبر داد.

معاون اقتصادی استاندار با تقدیر از تلاش‌های نماینده مردم سمنان در مجلس، نقش مؤثر پیگیری‌های مستمر را در پیشرفت پروژه حیاتی دانست.

وی تأکید کرد: تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز فرودگاه‌ها به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی استانداری سمنان در دست پیگیری است.

دهرویه با بیان امیدواری نسبت به تعهدات شرکت فرودگاه‌ها، ابراز امیدواری کرد که شاهد تکمیل هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های فرودگاه سمنان باشد.

کد مطلب 6647518

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