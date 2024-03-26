افزایش ۱۵۰ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز ایران تا سال ۱۴۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین متجلی با بیان اینکه به‌منظور حفظ و نگهداشت تولید گاز کشور، طرح‌هایی در مأموریت نفت و گاز پارس تعریف شده است، گفت: مرحله نخست طرح توسعه میدان گازی کیش در حال اجراست و تاکنون چهار حلقه چاه این میدان از سوی شرکت ملی حفاری ایران تکمیل شده و آماده تولید است.

وی افزود: مناقصه خرید خط لوله این میدان گازی در حال انجام است؛ همچنین مباحث مرتبط با شرکت تأسیسات دریایی در حال اخذ مجوزهای لازم است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به طرح توسعه میدان گازی مشترک فرزاد B گفت: اکنون مطالعات طراحی پایه توسعه این میدان مشترک در حال انجام است و پیمانکار آن نیز شرکت پتروپارس خواهد بود که جکت این میدان از سوی شرکت تأسیسات دریایی ساخته می‌شود.

متجلی بیان کرد: میدان بعدی در افزایش تولید گاز، میدان گازی پارس شمالی است که مطالعات طراحی پایه برای فاز یک در مراحل نهایی است و در حال انجام مناقصه برای ساخت جکت این میدان هستیم، همچنین برای دیگر بخش‌ها مانند حفاری و خط لوله، بسته‌های مناقصه آماده شده و سال آینده این مناقصه به نتیجه خواهد رسید.

وی به طرح توسعه میدان گازی بلال اشاره کرد و افزود: بسته‌های مختلف برای توسعه این میدان نهایی شده و تنها بسته تأمین خط لوله باقی مانده که مناقصه آن از سوی شرکت پتروپارس به‌عنوان پیمانکار اصلی این فاز برگزار می‌شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه در فاز ۱۱ پارس جنوبی و روی سکوی ۱۱ B چهار چاه تکمیل شده و تولید گاز از آن در جریان است، گفت: با تکمیل حفاری چاه پنجم، به‌زودی این چاه عملیاتی می‌شود و عملیات حفاری چاه ششم را آغاز می‌کنیم.

متجلی ادامه داد: برای سکوی ۱۱ A نیز مباحث مختلف مانند نصب جکت در حال انجام است و حفاری روی این موقعیت فرآیند مناقصه را در پتروپارس می‌گذراند. سکوهای ۱۱ A و B به‌صورت قرارداد آی‌پی‌سی و با سرمایه‌گذاری پتروپارس در حال انجام است.

وی با بیان اینکه با اجرای گام نخست طرح‌های توسعه‌ای در چهار میدان گازی، تا پایان سال ۱۴۰۶ تولید روزانه گاز کشور معادل بیش از پنج فاز استاندارد پارس جنوبی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: ظرفیت هر فاز پارس جنوبی ۲۸ میلیون مترمکعب در روز است و با این حساب ۱۵۰ میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تأکید بر اینکه افزایش تولید گاز از مرحله اول طرح توسعه میدان پارس شمالی ۲۸ میلیون مترمکعب در روز خواهد بود، گفت: از میدان مشترک فرزاد B نیز روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز تولید خواهد شد.

متجلی افزود: تولید در فاز نخست میدان گازی کیش نیز معادل سه فاز استاندارد پارس جنوبی خواهد بود و روزانه ۱۴ میلیون مترمکعب گاز در گام نخست از میدان بلال تولید می‌شود.

وی ادامه داد: در مجموع با اجرای کامل طرح‌های توسعه‌ای در شرکت نفت و گاز پارس، معادل ۱۳ فاز استاندارد پارس جنوبی به تولید گاز کشور افزوده می‌شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه ردیف نخست پایانه جاسک آماده بهره‌برداری است، گفت: آن بخشی که مربوط به شرکت نفت و گاز پارس است پیشرفت خوبی داشته و آماده دریافت نفت خام از خط لوله نفت خام گوره - جاسک خواهیم بود.