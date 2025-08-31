برداشت گاز از دومین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی در پاییر ۱۴۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمیدرضا ثقفی امروز (یکشنبه، نهم شهریور) در آیین بارگیری دومین جکت طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با اعلام اینکه بهزودی دکل حفاری در محل حاضر میشود تا عملیات حفاری چاه A۶ آغاز شود، اظهار کرد: دومین جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی با وزنی حدود ۲۳۰۰ تن، طی ۸۴۰ هزار نفرساعت کار بدون حادثه از سوی متخصصان داخلی ساخته شده که نمادی از تحول و تخصص در ایران است.
وی با بیان اینکه این دومین جکت بارگیری شده در کمتر از یک سال گذشته است، اظهار کرد: در ساخت دومین جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی از متریال جدیدی استفاده شده که افزون بر افزایش مقاومت، وزن سازه تا ۱۰ درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل پتروپارس بیان کرد: با راهاندازی کامل دومین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی، روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت گاز کشور افزوده میشود.
ضرورت همکاری بخشهای مختلف برای پیشرفت پروژه
ثقفی با بیان اینکه طبق برنامهریزی، دومین جکت فاز ۱۱ در ماه مهر نصب و عملیات حفاری ۶ حلقه چاه اولیه در زمستان امسال آغاز میشود، بیان کرد: پیشبینی میشود حفاریها برای ۶ حلقه چاه در مدت ۲۴ ماه به پایان برسد.
وی با اشاره به پیشرفت ۲۰ درصدی ساخت عرشه سکوی دوم فاز ۱۱ پارس جنوبی در ایزوایکو از ابتدای دولت چهاردهم، افزود: پیشرفت ساخت این عرشه در ابتدای دولت صفر بوده و اکنون به ۲۰ درصد رسیده است. عرشه باید تا پاییز ۱۴۰۶ آماده شود و در آن زمان، با تکمیل حفاری ۶ حلقه چاه، برداشت گاز از دومین سکوی فاز ۱۱ آغاز میشود. همچنین، تا پایان سال ۱۴۰۸ به ظرفیت برداشت ۲۸ میلیون مترمکعب از این سکو دست مییابیم.
مدیرعامل پتروپارس در پایان بر ضرورت هماهنگی و همکاری تمام بخشهای درگیر پروژه تأکید کرد و گفت: هماهنگی کامل بین تمام بخشها ضروری است تا پروژه بهطور هماهنگ پیش رود.
