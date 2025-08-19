هشدار سطح زرد هواشناسی در کرمانشاه؛ نفوذ غبار و کاهش کیفیت هوا

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی پیش‌رو اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از اواخر روز سه‌شنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴ تا اواسط روز پنجشنبه ۳۰ مرداد، افزایش گرادیان فشاری و نفوذ توده‌های غباری موجب بروز پدیده گردوغبار در سطح استان به‌ویژه در نواحی غربی و مرزی خواهد شد.

وی افزود: این شرایط جوی منجر به کاهش محسوس کیفیت هوا خواهد شد و شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل‌ذهاب، گیلانغرب، خسروی و ثلاث باباجانی بیشترین تأثیر را از این پدیده خواهند داشت.

زورآوند با اشاره به سطح هشدار صادر شده گفت: در این بازه زمانی هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان صادر شده است که به معنای وجود مخاطرات جوی با شدت نه‌چندان زیاد اما قابل‌توجه است و ضرورت دارد شهروندان نسبت به آن توجه ویژه داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه توصیه کرد: مردم استان به‌ویژه گروه‌های حساس شامل خردسالان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی تا حد امکان از قرار گرفتن در معرض هوای آلوده خودداری کنند. همچنین شهروندان در صورت ضرورت برای تردد در فضای باز، حتماً از ماسک استفاده کنند تا از آثار سو گردوغبار بر سلامتشان کاسته شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و خدماتی مرتبط باید ضمن آمادگی لازم، تدابیر موردنیاز را برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌بینی شده اتخاذ کنند و رسانه‌های محلی نیز با اطلاع‌رسانی به موقع در جهت آگاهی‌بخشی عمومی ایفای نقش کنند.

زورآوند در پایان تأکید کرد: هواشناسی استان کرمانشاه در طول این مدت به‌طور مستمر وضعیت جوی را پایش کرده و از طریق اطلاعیه‌ها و هشدارهای لازم، آخرین تغییرات احتمالی شرایط جوی را در اختیار مردم و دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد داد.