هشدار سطح زرد هواشناسی برای کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد برای شرایط جوی استان اظهار کرد: بررسی دادههای هواشناسی نشان میدهد طی روزهای آینده شاهد افزایش گرادیان فشاری و نفوذ غبار در بخشهایی از استان خواهیم بود که همراه با تداوم شرایط پایدار و گرمای هوا تا اوایل هفته آینده است.
وی افزود: بر اساس پیشبینیها، پدیده گردوغبار از عصر شنبه ۲۵ مردادماه آغاز شده و تا اواسط روز یکشنبه ۲۶ مرداد ادامه خواهد داشت. منطقه اثر این پدیده عمدتاً مناطق غربی و نواحی مرزی استان از جمله شهرستانهای قصرشیرین، سرپلذهاب، گیلانغرب، مرز خسروی، ثلاث باباجانی و دالاهو است.
زورآوند تصریح کرد: همچنین در بازه زمانی دوشنبه ۲۷ مرداد تا چهارشنبه ۲۹ مردادماه، افزایش نسبی دمای هوا در نیمه شرقی استان رخ خواهد داد که شهرستانهای کنگاور، سنقر، صحنه، هرسین و حتی مرکز استان، کرمانشاه، بیش از دیگر نقاط تحت تأثیر این شرایط قرار میگیرند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به مخاطرات ناشی از این وضعیت جوی گفت: کاهش کیفیت هوا بهویژه در مناطق غربی و افزایش محسوس مصرف آب و برق در بخشهای شرقی استان از جمله مهمترین پیامدهای این شرایط خواهد بود.
وی با ارائه توصیههای لازم به شهروندان افزود: مردم باید در ساعات اوج آلودگی از قرار گرفتن در معرض هوای آلوده خودداری کنند، بهخصوص خردسالان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای که بیشتر در معرض آسیب هستند. همچنین استفاده از ماسک در صورت ضرورت، اجتناب از ورزش یا تردد در هوای گرم، استفاده از سایهبان یا پوشش برای کولرهای آبی و پرهیز از آبیاری مزارع و باغات در ساعات گرم روز به شهروندان توصیه میشود.
زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی استان باید آمادگی کامل برای مقابله با شرایط ناشی از نفوذ گردوغبار و افزایش دما را داشته باشند و اطلاعرسانی به موقع از طریق رسانههای محلی و رسمی به مردم صورت گیرد تا مخاطرات احتمالی به حداقل برسد.
کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان خبر داد و گفت: طی روزهای آینده نفوذ گردوغبار در مناطق غربی و افزایش محسوس دمای هوا پیش بینی میشود.
علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد برای شرایط جوی استان اظهار کرد: بررسی دادههای هواشناسی نشان میدهد طی روزهای آینده شاهد افزایش گرادیان فشاری و نفوذ غبار در بخشهایی از استان خواهیم بود که همراه با تداوم شرایط پایدار و گرمای هوا تا اوایل هفته آینده است.
نظر شما