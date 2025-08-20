هشدار تداوم شدت هوای گرم؛ افزایش دمای هوا تا ۸ درجه در اکثر نقاط

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آب‌وهوای ایران اظهار داشت: امروز (چهارشنبه ۲۹ مرداد) دما در بسیاری از مناطق کشور بین ۷ تا ۸ درجه نسبت به روز گذشته افزایش یافته و این گرما همچنان ادامه دارد.

وی افزود: موج جدید گرمای هوا که از امروز در کشور محسوس است، بخش زیادی از مناطق را مجدداً درگیر کرده و این روند طی روزهای آینده نیز تداوم خواهد داشت. طی چند روز آینده هوای بسیار گرم در بسیاری از نقاط کشور حاکم است و افزایش دما به‌طور محسوس ادامه خواهد یافت.

ضیائیان تصریح کرد: استان‌های شمال‌شرقی، شمالی و دامنه‌های زاگرس کمترین تأثیر را از این افزایش دما خواهند داشت، اما سایر نقاط کشور با گرمای شدید مواجه می‌شوند؛ طبق پیش‌بینی‌ها، آسمان در بیشتر مناطق کشور تا پنج روز آینده صاف خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: تا پایان هفته در شرق، جنوب شرق، جنوب، جنوب غرب و برخی مناطق مرکزی کشور، وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

وی افزود: در شمال سیستان و بلوچستان نیز تا امروز (چهارشنبه، ۲۹ مرداد) وقوع طوفان گرد و خاک مورد انتظار است.

ضیائیان ادامه داد: تا پایان هفته هوای گرم در اغلب مناطق ایران ماندگار خواهد بود. به‌ویژه در استان خوزستان، اهواز با دمای ۴۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و کرمان با دمای ۱۴ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مرکز استان کشور خواهند بود.

وی با اشاره به وضعیت هوای پایتخت تصریح کرد: آسمان تهران امروز (۲۹ مرداد) صاف همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا بین حداقل ۲۷ و حداکثر ۳۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.

صدور هشدار زرد هواشناسی برای تهران

ضیائیان همچنین از صدور هشدار سطح زرد برای تهران خبر داد و گفت: تا روز جمعه (۳۱ مرداد) در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ می‌دهد که می‌تواند با انتقال گرد و خاک در نیمه جنوبی و مناطق غربی استان همراه باشد.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، این شرایط می‌تواند منجر به سقوط اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی شود.

وی افزود: آسیب به تجهیزات مستقر در ارتفاع نظیر برج‌ها و دکل‌ها، خیزش گرد و خاک و گسترش آن از استان‌های همجوار، کاهش کیفیت هوا و محدودیت دید نیز در این مدت محتمل است.

ضیائیان هشدار داد: وزش باد بسیار شدید موقت و طوفان گرد و خاک می‌تواند منجر به شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها شده و به پوشش گلخانه‌ها آسیب وارد کند.