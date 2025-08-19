سه امتیاز از دستمان پرید؛ بازیکنانم‌ پتانسیل بالایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فلاحتی شامگاه سه شنبه در نشست خبری پس از تساوی تیمش مقابل سپاهان اصفهان با تشکر از تشویق و جنایت همه جانبه هواداران در ورزشگاه اظهار کرد: سه امتیاز بازی از دست ما پرید.

فلاحتی افزود: بازیکنان ملوان بازی خیلی خوب و پر فشاری در مقابل تیم پرمهر سپاهان انجام دادند.

وی ادامه داد: ملوانان در بازی امروز نشان دادند پتانسیل بالایی دارند.

فلاحتی افزود: در دقایق نخستین بازی دقیقه دو توپ ما به دروازه حریف اصابت کرد و به گل تبدیل نشد.

وی اضافه کرد: بازیکنانم مالک ۷۰ دقیقه از بازی بودند و می‌توانستیم پیروز میدان باشیم.

دستیار سرمربی ملوان بندر انزلی گفت: تیم ما از لحاظ امکانات با سپاهان قابل قیاس نیست ولی ملوانان نشان دادند مقابل هر تیمی می‌توانند بایستند.