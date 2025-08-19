  1. استانها
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸

سه امتیاز از دستمان پرید؛ بازیکنانم‌ پتانسیل بالایی دارند

انزلی- دستیار سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با بیان اینکه بازیکنان تیمش پتانسیل بالایی دارند، گفت: سه امتیاز بازی از دستمان پرید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فلاحتی شامگاه سه شنبه در نشست خبری پس از تساوی تیمش مقابل سپاهان اصفهان با تشکر از تشویق و جنایت همه جانبه هواداران در ورزشگاه اظهار کرد: سه امتیاز بازی از دست ما پرید.

فلاحتی افزود: بازیکنان ملوان بازی خیلی خوب و پر فشاری در مقابل تیم پرمهر سپاهان انجام دادند.

وی ادامه داد: ملوانان در بازی امروز نشان دادند پتانسیل بالایی دارند.

فلاحتی افزود: در دقایق نخستین بازی دقیقه دو توپ ما به دروازه حریف اصابت کرد و به گل تبدیل نشد.

وی اضافه کرد: بازیکنانم مالک ۷۰ دقیقه از بازی بودند و می‌توانستیم پیروز میدان باشیم.

دستیار سرمربی ملوان بندر انزلی گفت: تیم ما از لحاظ امکانات با سپاهان قابل قیاس نیست ولی ملوانان نشان دادند مقابل هر تیمی می‌توانند بایستند.

