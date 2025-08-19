سپاهان با تک گل از ملوان پیش افتاد؛ نیمه اول به سود اصفهانی ها

به گزارش خبر نگار مهر، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در نخستین بازی از فصل بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال و از هفته اول این رقابت‌ها از ساعت ۱۹:۴۵ غروب سه شنبه در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی میزبان تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بود.

دو تیم در حالی به مصاف هم رفتند که مازیار زارع سرمربی ملوان بندر انزلی که در این بازی به دلیل محرومیت از روی سکوهای ورزشگاه بازی راهوایت می‌کرد سامان تورانیان، امیر رضا افسرده، سعید کریمی، غلامرضا ثابت ایمانی، قائم اسلامی خواه، محمد علی نژاد، سید علی یحیی زاده، دانیال ایری، جعفر سلمانی، حسین صادقی و فرزاد طیبی پور را به عنوان بازیکنان اصلی خود به زمین مسابقه فرستاد.

در سوی دیگر میدان نیز محرم نوید کیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان از هادی محمدی، کاوه رضایی، آریا یوسفی، محمد عسگری، میلاد زکی پور، سید حسین حسینی، امید نور افکن، احسان حاج صفی، محمد دانشگر، محمد مهدی لطفی و آرش رضاوند به عنوان بازیکنان اصلی خود در میدان رقابت با ملوانان استفاده کرد.

قضاوت این دیدار حساس بر عهده سعادت وفا پیشه بود و سید یعقوب حجتی و وحید سیفی وی را در امر قضاوت یاری می‌کردند و رحیم رحیمی مقدم نیز ناظر داوری این دیدار است.

همچنین در این دیدار از کمک داور ویدویی VAR در امر قضاوت بازی استفاده شد.

پیش از آغاز بازی بازیکنان دو تیم با اهدای گل یاد و خاطره جواد گروهی پیشکسوت باشگاه ملوان را گرامی داشتند.

همچنین در این بازی آندرانیک تیموریان یکی از دستیاران امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال در جایگاه ویژه حضور داشت و از نزدیک بازی را مشاهده می‌کرد.

بازی رأس ساعت مقرر و در زیر نور آغاز شد و دو تیم حمله از جناحین و استفاده از ضد حملات را در دستور کار خود قرار دادند و توپ ملوانان در دقیقه ۵ بازی و در اولین حمله از جناح راست به تیرک دروازه سپاهان برخورد کرد.

در دقیقه ۱۵ بازی طلایی پوشان سپاهان با حمله از جناح راست توسط آریا یوسفی توانست از ملوانان پیشی بگیرد و گل نخست این دیدار را به ثمر برساند.

در دقیقه ۳۵ بازی نیز ملوانان با خطای بازیکنان سپاهان ملوانان صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند که تیرک افقی دروازه مانع از به ثمر رسیدن توپ بازیکنان ملوان شد.

دیدار دو تیم در نیمه اول با تک گل تیم‌سپاهان اصفهان به پایان رسید.