توقف پرتنش سپاهان در انزلی؛ ملوان با گُل صادقی امتیاز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در نخستین بازی از فصل بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال میزبان تیم فوتبال سپاهان اصفهان بود.

سپاهانی‌ها که در نیمه نخست با تک گل دقیقه ۱۵ با پیروزی نیمه اول را به پایان رسانده بودند از آغاز نیمه دوم با حملات متعدد ملوانان روبرو شوند و بازیکنان ملوان در ۱۵ دقیقه اول بازی بارها دروازه تیم سپاهان را با حملاتشان تهدید کردند.

در دقیقه ۶۵ بازی حمایت ملوانان به ثمر نشست و حسین صادقی توانست گل تساوی ملوانان را وارد دروازه سپاهان کند.

در دقیقه ۸۷ بازی رو ی خطای بازیکن شماره ۲۰ سپاهان مجید علی یاری دوار بازی به این بازیکن کارت زرد داد که پس از بازبینی فیلم توسط کمک داور ویدئویی رأی داور به کارت قرمز عوض شد و سپاهان از دقیقه هشتاد و هشت ۱۰ نفره به بازی ادامه داد.

احسان حاج صفی، میلاد زکی پور و امید نور افکن از سپاهان و محمد علی نژاد و غلامرضا ثابت ایمانی از تیم ملوان بندر انزلی در این بازی با کارت زرد داور مسابقه جریمه شدند.

این بازی در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید و سپاهانی‌ها یک امتیاز خارج از خانه را با خود به اصفهان بردند.

تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر روز سه شنبه ۴ شهریور میهمان فولاد خوزستان است و سپاهانی‌ها روز دوشنبه سوم شهریور باید از پرسپولیس تهران میزبانی کنند.