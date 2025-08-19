ملوانان جسورانه بازی کردند؛ از بازیکنانم راضی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نوید کیا شامگاه سه شنبه در نشست خبری پس از تساوی تیمش مقابل ملوان بندر انزلی اظهار کرد: بازی جذابی بود ولی بازی ملوانان جذاب‌تر بود.

نوید کیا افزود: ملوانان بازی جسورانه ای انجام دادند ولی بر خلاف ما بازیکنان سپاهان محتاط و ترسو و بدون برنامه بازی کردند.

وی با اظهار تبریک به ملوانان اضافه کرد: بازیکنانم باید بدانند این سبک بازی به درد من نمی‌خورد و به تیم سپاهان کمک نخواهد کرد.

سرمربی تیم سپاهان اصفهان ادامه داد: ملوانان خیلی جسورانه جنگیدند و این قابل تحسین است.

نوید کیا گفت: بازیکنان سپاهان خیلی جای کار دارند و خیلی بیش از این باید تلاش کنند تا به آن هدف مورد نظر برسیم.

وی افزود: روزهای خیلی سختی در پیش خواهیم داشت.