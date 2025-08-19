حماس: منتظر پاسخ رژیم صهیونیستی به پیشنهاد جدید میانجیگران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی قدس، «باسم نعیم» از اعضای بلندپایه جنبش حماس گفت: ما منتظر پاسخ دشمن صهیونیستی به پیشنهاد جدید میانجیگران پس از موافقتمان با آتش‌بس هستیم.

وی افزود که واکنش‌های امروز صهیونیست‌ها، نشان‌دهنده نیات شوم نتانیاهو برای ادامه جنگ، نسل‌کشی و پاکسازی نژادی است.

باسم نعیم گفت: جامعه بین‌المللی به ویژه ایالات متحده، باید به این وحشیگری اسرائیل و بی‌توجهی آن به قوانین بین‌المللی و مهم‌تر از همه جان انسان‌ها که هزینه سنگینی برای منطقه و جهان خواهد داشت، پایان دهد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی روز سه شنبه اعلام کردند که این رژیم به صورت رسمی موافقت جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با پیش نویس طرح ارائه شده تل آویو مبنی بر تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی را دریافت کرده است.

همچنین یک منبع ارشد فلسطینی در تشریح جزئیات توافق به شبکه المیادین گفت: حماس و گروه‌های مقاومت فلسطین با پیشنهاد میانجی‌گران مصری و قطری موافقت کرده‌اند. این منبع گفت: پیشنهاد شامل عقب‌نشینی ۱۰۰۰ متری از مناطق شمالی و شرقی نوار غزه، به استثنای شجاعیه و بیت لاهیا است.

منبع مذکور افزود: همچنین ۱۰ اسیر زنده اسرائیلی در ازای ۱۴۰ اسیر فلسطینی با محکومیت ابد و ۶۰ اسیر با دوره محکومیت بیش از ۱۵ سال آزاد می‌شوند.

این منبع بیان کرد: طبق این پیشنهاد نقشه‌های باز استقرار در شمال و شرق اصلاح می‌شود. کمک‌های خیلی فوری از زمان اجرایی شدن آتش بس به مقادیر زیاد و به شکل هماهنگ شده طبق توافق ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ وارد غزه می‌شود.