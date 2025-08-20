منبع انگلیسی: امارات و عربستان جرأت درگیری مستقیم با یمن را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شرکت وریسک ماپل کرافت انگلیس (Verisk Maplecroft) گزارش داد که توان نظامی نیروهای یمنی باعث می‌شود عربستان و امارات بار دیگر مستقیماً وارد جنگ با آنها نشوند.

در این گزارش با اشاره به جنگ غزه آمده است: آتش بس در غزه می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد.

لازم به ذکر است که عملیات‌های نظامی موفقیت آمیز یمن باعث ایجاد ترس و وحشت در کشورهای مختلف از جمله آمریکا شده به طوری که یک مسئول آمریکایی روز گذشته اعلام کرد این کشور هیچ مشارکتی در تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به تأسیسات برق جنوب صنعا نداشته است.

وی در گفتگو با المانیتور تاکید کرد: پنتاگون هیچ کمک اطلاعاتی یا لجستیکی به تل آویو در جریان حمله اخیر به تأسیسات برق جنوب صنعا نکرده است.