«کاتز»: رویارویی با ایران هزینه زیادی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تاکید کرده که تصمیم تل آویو برای افزایش بودجه این وزارت خانه در میان چالش‌های امنیتی بی سابقه پیش رو از جمله ایران بسیار مهم است.

وی اضافه کرد که افزایش بودجه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی برای رویارویی با تهدیدات ایران و تحقق اهداف تل آویو در جنگ غزه لازم است.

پیش از این شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از دفتر آمار مرکزی این رژیم گزارش داده بود که اقتصاد تل آویو در سه ماهه دوم سال جاری میلادی شاهد کاهش شاخص‌های مطلوب بوده است؛ این کاهش برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ غزه ثبت می‌شود.

در این گزارش آمده است که جنگ با ایران به صورت منفی بر تحولات و شاخص‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی تأثیر گذاشته است.

پیش از این روزنامه معاریو اذعان کرده بود که جنگ با ایران ده‌ها میلیارد شکل (واحد پول رژیم صهیونیستی) هزینه روی دست تل آویو گذاشته است. این رقم تا ۱۴ میلیارد دلار آمریکا نیز برآورد شده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز گزارش دادند که هزینه حمله به نوار غزه تاکنون به ۸۱ میلیارد دلار رسیده است.