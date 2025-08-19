موضع گیری وزیر خارجه مصر درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر اعلام کرد: جنبش حماس با اکثر بندهای پیشنهاد استیو ویتکاف فرستاده آمریکا به خاورمیانه برای پایان دادن به جنگ در غزه موافقت کرده است و اکنون موافقت تل آویو اهمیت دارد.

عبدالعاطی در گفتگوی تلفنی با کاسپر ولدکمپ همتای هلندی خود ضمن اعلام موافقت حماس با اکثر بندهای طرح پیشنهادی ویتکاف، موافقت تل آویو با این طرح را مهم توصیف کرد.

وی افزود: مصر به تلاش برای دستیابی به توافقی که برقراری آتش‌بس در غزه و ورود بدون محدودیت کمک‌های بشردوستانه و آزادی شماری از اسرای فلسطینی را تضمین کند، ادامه می‌دهد.

شایان ذکر است جنبش حماس دیروز دوشنبه موافقت خود با پیشنهاد اخیر برای برقراری آتش‌بس در غزه و تبادل اسرا با اسرائیل را به طرف‌های میانجی اعلام کرد. تاکنون جزئیات بیشتری درباره محتوای طرح پیشنهادی یا گام‌های بعدی اعلام نشده است. در بیانیه کوتاه حماس که از طریق تلگرام منتشر شد آمده است، حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی، موافقت خود را با پیشنهادی که مصر و قطر ارائه کردند، اعلام می‌کنند.