مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز:

متصدی جایگاه سوخت در اشتهارد ۴۰ میلیارد ریال جریمه شد

کرج - مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از محکومیت ۴۰ میلیارد ریالی به دلیل خرید و فروش بنزین قاچاق در یک جایگاه سوخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی گفت: پرونده خرید و فروش ۳۳ هزار و ۱۷۰ لیتر بنزین به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۱ میلیون ریال با استفاده از کارت سوخت جایگاه در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اشتهارد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده باتوجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متصدی متخلف جایگاه سوخت را به دلیل فروش بنزین خارج از ضوابط تعیینی دولت به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رزاقی گفت: شعبه همچنین رانندگان متخلف را به دلیل خرید بنزین خارج از ضوابط قانونی به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و در مجموع متخلفان را به پرداخت ۴۰ میلیارد و ۲۰۴ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی به همراه کارشناسان شرکت نفت، در بازدید و بررسی پایش تصویری از یک جایگاه سوخت و تراکنش‌های سوخت سامانه هوشمند، این تخلف را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان اشتهارد ارسال کردند.

