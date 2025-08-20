کشف ۵۵ هزار قلم تجهیزات پزشکی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش دستانه برای ماموران این پلیس، محرز شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری واقع در جاده واوان تخلیه و دپو شده که کالای خارجی را توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می‌کرد.

وی افزود: ماموران این پلیس محل موصوف را بازرسی کردند که طی آن ۵۵ هزار و ۷۱۰ قلم تجهیزات پزشکی شامل کیت تشخیص خودکاری، تست بارداری و دستکش قاچاق و فاقد اسناد گمرکی کشف شد که پرونده ای در خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندارد لازم می باشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می اندازند. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.