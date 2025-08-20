کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در بمپور

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوکار صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، مأموران انتظامی آگاهی بمپور حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی قرارگاه جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضائی در بازرسی تکمیلی از خودرو موفق شدند ۳۲ هزار لیتر سوخت از نوع (نفت و گاز) کشف کنند که ارزش ریالی آن بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بیش از ۱۸ میلیارد ریال می‌باشد.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد که متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار جوکار در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه توأمان با قاچاقچیان سوخت از اهداف اصلی فراجا بوده و همکاران ما در سطح استان همواره در مقابله با قاچاق سرمایه‌های ملی تلاش و مبارزه می‌کنند.