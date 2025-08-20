  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۳۳

کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در بمپور

کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در بمپور

بمپور - فرمانده انتظامی قرارگاه جنوب سیستان و بلوچستان از کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در بمپور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوکار صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، مأموران انتظامی آگاهی بمپور حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی قرارگاه جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضائی در بازرسی تکمیلی از خودرو موفق شدند ۳۲ هزار لیتر سوخت از نوع (نفت و گاز) کشف کنند که ارزش ریالی آن بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بیش از ۱۸ میلیارد ریال می‌باشد.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد که متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار جوکار در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه توأمان با قاچاقچیان سوخت از اهداف اصلی فراجا بوده و همکاران ما در سطح استان همواره در مقابله با قاچاق سرمایه‌های ملی تلاش و مبارزه می‌کنند.

کد خبر 6565726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها