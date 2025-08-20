کشف بیش از ۱۹۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در مرزهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی انتظامی کشور بیان کرد: مرزبانان با هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، طرح ضربتی مقابله با قاچاق سوخت را به مدت یک هفته در سطح کشور اجرا کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح که با اقدامات گسترده اطلاعاتی و پایش مستمر نقاط جرم خیز و گلوگاه‌های سطح دریایی و خشکی مرزهای کشور صورت گرفت، ضمن شناسایی محل دپوی سوخت، ۱۷ دستگاه خودرو حامل و فعال در امر قاچاق سوخت شناسایی و توقیف و در بازرسی دقیق از آنها و محل بارانداز ۱۹۵ هزار و ۶۸۵ لیتر گازوئیل قاچاق، کشف و ضبط شد.

سردار گودرزی در ادامه تصریح کرد: در این طرح با تلاش همه جانبه صورت گرفته مرزبانان مجاهد کشور تعداد ۸۲ متهم عامل قاچاق سوخت دستگیر و با تشکیل پرونده‌های جداگانه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

این مقام ارشد مرزبانی فراجا، ارزش ریالی سوخت‌های قاچاق کشف شده در یک هفته گذشته را بنا به نظر کارشناسان ۱۱۷ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان بر استمرار طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا تأکید و ضمن هشدار به قاچاقچیان سوخت تصریح کرد: مبارزه بی امان و قاطع مرزداران با سوداگران مرگ به صورت مستمر و بی امان در دستور کار مرزبانی قرار دارد.