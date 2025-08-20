توقیف محموله ۲ میلیاردی کالای قاچاق در نیکشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن وحدانی گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأموران پلیس شهرستان نیکشهر، حین کنترل خودروهای عبوری در محور اصلی به یک دستگاه خودروی تویوتا مشکوک و با هماهنگی‌های لازم آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو مقادیری ابزارآلات فاقد مجوز قانونی کشف که ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۲ میلیارد ریال برآورد شده است که در این راستا یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.