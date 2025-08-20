پیگیر خسارات وارده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه دادستان عمومی انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با اشاره به گسترش امنیت قضائی در جامعه اظهار کرد: امنیت قضائی همان ایجاد شرایط و زمینه مساعد برای دادخواهی و رسیدگی به شکایات و صدور رأی منطقی عادلانه است.

دادستان کل کشور گفت: یکی از لوازم امنیت قضائی دسترسی آسان به دستگاه‌های عدلیه است، قبل از انقلاب یک واحد قضائی و آموزشی وجود نداشت اما امروز واحدهای آموزشی، واحدهای قضائی، شورای حل اختلاف در پایگاه‌های بسیج و کلانتری‌ها ایجاد شده و تمام مردم برای طرح شکایات خود به این واحدها مراجعه می‌کنند.

وی تصریح کرد: حتی زمینه ارائه شکایات به صورت الکترونیکی نیز ایجاد شده و امروز مردم در کشور در دسترسی به دستگاه قضائی مشکلی ندارند.

موحدی آزاد اضافه کرد: قوه قضائیه باید پناهگاه و محل امن برای مردم باشد، ایجاد شرایط حق دفاع برای شاکی و متهم ابزار ایجاد امنیت قضائی است، باید دسترسی مردم به وکیل فراهم شود، هم اینک تعداد وکلا نسبت به جمعیت مردم کم است، با این حال وکلا موظف هستند در سال تعدادی وکالت تسخیری را بر عهده بگیرند که با توجه به عدم آگاهی مردم از امور قضائی لازم است رسانه‌ها برای افزایش سطح آگاهی مردم در این حوزه تلاش کنند.

دادستان کل کشور بیان کرد: شخصی بودن مجازات در امنیت قضائی امری بسیار مهم و جزو افتخارات دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران است، در کشورهای دیگر اگر مجرم فرار کند افراد خانواده و آشنایان وی را مورد بازخواست قرار می‌دهند تا آن فرد را معرفی کنند در حالی که در ایران اعتقاد بر این که هر کس مسؤول کار و عمل خویش است.

وی ادامه داد: این موضوع هیچگاه اتفاق نیفتاده و حتی در گزینش و استخدام برخی افراد دارای علم، دانش، تعهد و ایمان، مسائل خانوادگی و نسبت با افراد متخلف و کارشکن مانع استخدام نشده است.

موحدی آزاد افزود: در بعضی از کشورها تمام هزینه‌های فرد زندانی از وی گرفته می‌شود، اما در ایران علاوه بر این که هزینه‌ای از زندانی گرفته نمی‌شود، به خانواده وی هزینه‌ای برای امرار معاش داده می‌شود و کلاس‌های آموزشی و مهارت آموزی برای زندانیان برگزار می‌شود.

به گفته دادستان کل کشور، به عنوان مثال فردی با یادگیری کیف دوزی در زندان به درآمد ماهانه ۵۰۰ میلیون ریال رسیده بود.

وی تاکید کرد: صدور رأی متقن در زمان معمول با سرعت، دقت و اجرای قاطعانه از موارد امنیت قضائی است، در برخی موارد رأی صادر شده اما زمینه اجرای فراهم نشده و یا برخی مسولان و مدیران مراعات می‌کنند، اما این آرا باید در اسرع وقت و با تدابیر مدیران اجرا شود، چرا که در امنیت قضائی مؤثر خواهد بود.

موحدی آزاد گفت: طبق منویات رهبر معظم انقلاب، اگر امنیت قضائی در کشور ایجاد شود، امنیت در همه جوانب از جمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره برقرار می‌شود.

دادستان کل کشور در خصوص خسارات جنگ ۱۲ روزه نیز اظهار کرد: دستگاه قضا پیگیر خسارات وارده به مردم و اماکن و نهادهای دولتی در این جنگ است و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز بر این موضوع تاکید کرده است.

وی اضافه کرد: دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دنبال توقف و براندازی این نظام بود، اما ملت ایران توانست تمام نقشه‌های دشمن را با شکست مواجهه کند، عزیزان بسیاری در این راه به شهادت رسیدند اما به فرمایش امام راحل (ره) ما در حرکتیم و هیچ وقت متوقف نشدیم و همیشه رو به پیشرفت بوده و هستیم.

موحدی آزاد افزود: تنها نظامی که در مقابل ظلم زمان ایستاد، جمهوری اسلامی ایران است که در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به کشور و با عملیات موفقیت آمیز وعده صادق ۳، این موضوع به وضوح نمایان شد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه حمایت غرب یکی از دلایل حمله اسرائیل به کشور است، گفت: اسرائیل دست‌نشانده آمریکا و اروپا است و در این جنگ نیز پشت پرده بودن آمریکا روشن شد.

وی ادامه داد: دلیل دیگر وقوع این جنگ، سکوت دولت‌های منطقه بود، این دولت‌ها رابطه تجاری با آمریکا و اسرائیل دارند و برای آنها تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌دهند و اگر این دولت‌ها در این جنگ ۱۲ روزه سکوت نمی‌کردند، اسرائیل در منطقه قدرت نمی‌گرفت.

موحدی آزاد بیان کرد: همچنین دشمن با هدف جلوگیری از رشد، پیشرفت و اقتدار ایران به دنبال این بود که دانش هسته‌ای و اقتدار ایران را بگیرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: در زمان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران، آمریکا تعهد کتبی داده بود که هیچ گونه اقدام سیاسی و نظامی نسبت به ایران نداشته باشد اما به آن متعهد نبوده و در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به ایران، به مراکز هسته‌ای کشور حمله کرد.

وی گفت: این در حالی است که دولت‌ها موظف به رعایت قانون تمامیت ارضی کشورها هستند و نباید از تروریست حمایت کنند، از این رو آمریکا با حمایت از اسرائیل و حمله به ایران باید در محاکم داخلی و خارجی پاسخگوی جنایات خود باشند.

گفتنی است؛ در آئین تکریم و معارفه دادستان عمومی انقلاب مرکز استان خراسان رضوی از زحمات «محمد حسین درودی» دادستان سابق مرکز استان خراسان رضوی تقدیر و «حسن همتی‌فر» به عنوان دادستان عمومی انقلاب مرکز استان معارفه شد.