افزایش صلاحیت کارآموزان مرکز وکلا در دعاوی مالی

رئیس مرکز وکلا از افزایش صلاحیت کارآموزان مرکز وکلا در دعاوی مالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا درباره افزایش صلاحیت کارآموزان وکالت در دعاوی مالی اظهار کرد: براساس تصمیم هیئت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور صلاحیت کارآموزان وکالت عضو مرکز در دعاوی مالی به ارزش خواسته تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال افزایش یافته و در دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از پنجاه میلیارد ریال است وکالت به همراه وکیل سرپرست به صورت مجتمعا محدودیت مالی ندارد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اضافه کرد: وکالت در کلیه امور اجرایی اعم از درخواست صدور اجراییه، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به در اجرای ثبت و اجرای احکام مدنی و کیفری، فاقد محدودیت مالی است.

