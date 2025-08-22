افزایش صلاحیت کارآموزان مرکز وکلا در دعاوی مالی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا درباره افزایش صلاحیت کارآموزان وکالت در دعاوی مالی اظهار کرد: براساس تصمیم هیئت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور صلاحیت کارآموزان وکالت عضو مرکز در دعاوی مالی به ارزش خواسته تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال افزایش یافته و در دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از پنجاه میلیارد ریال است وکالت به همراه وکیل سرپرست به صورت مجتمعا محدودیت مالی ندارد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اضافه کرد: وکالت در کلیه امور اجرایی اعم از درخواست صدور اجراییه، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به در اجرای ثبت و اجرای احکام مدنی و کیفری، فاقد محدودیت مالی است.