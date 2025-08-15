به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد طاهری در خطبههای نماز جمعه شهرستان کاشمر با تأکید بر اینکه معیار و ملاک ملت ایران رهبر معظم انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: هیچ چیزی نمیتواند دلیلی برای نگرانی ما باشد.
امام جمعه کاشمر به تحرکات اخیر در شمال غرب کشور و فعالیتهای اسرائیل و آمریکا در پشت پرده تحولات آذربایجان و ارمنستان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: دشمنان ما شکی در توطئهگریهای خود ندارند و مردم هوشیار ایران هرگز فریب آنها را نخواهند خورد.
وی همچنین با تأکید بر اینکه مردم ایران به درک فرهنگی بالایی رسیدهاند، گفت: ما رهبری داریم که عاقل، زمانشناس، منطقهشناس و مردمشناس است و این موضوع مورد تأیید تمام جناحها قرار دارد.
طاهری از دولت خواست تا دیپلماسی فعالتری را در پیش گیرد و همسایگان را نسبت به توطئههای دشمنان آگاه سازد.
امام جمعه کاشمر با بیان اینکه دشمن با پیامهای تهدیدآمیز خود سعی در ایجاد تفرقه در جامعه دارد، گفت: اما بدانید که این جامعه هیچگاه رهبر خود را تنها نخواهد گذاشت و اتحادش از بین نخواهد رفت. در صورت هرگونه حمله، اسرائیل و حامیانش نابودی خود را تسریع خواهند کرد.
وی همچنین به ناتوانی دشمنان در مقابل پاسخ قوی و سریع ایران در صورت حمله اشاره کرد و افزود: دشمنان به مشکلات اقتصادی ما چشم امید دوختهاند، اما دولت در حال تلاش برای حل این مشکلات است.
طاهری با اشاره به مشکلات آبی و برقی موجود در کشور، از مسئولان خواست تا در برابر این چالشها گارد جنگی خود را حفظ کنند افزود: اگر مسئولان در حوزه اقتصاد به مردم میدان دهند و با واگذاری امور کار را بر دوش مردم بگذارند قطعاً به موفقیتهایی دست خواهیم یافت.
امام جمعه کاشمر با تأکید بر لزوم وحدت و همبستگی در برابر تهدیدات دشمن، به مردم هشدار داد که نباید از توطئهها و نقشههای دشمنان بترسند و باید با ایمان و استقامت در برابر آنها ایستادگی کنند گفت: صبر و تقوا دو رکن اصلی است که خداوند در قرآن وعده پیروزی را به مسلمانان داده است.
