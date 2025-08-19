https://mehrnews.com/x38NzV ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴ کد خبر 6563300 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴ خواب شهادت برادرم را دیدم مشهد - برادر شهید سید محمد مصطفوی، یکی از شهدای اقتدار ایران گفت: قبل از اذان صبح در خواب پیکر پاک برادرم را در قطعه شهدا به من نشان دادند. دریافت 66 MB گزارشگر: حمید اسدی تصویربردار و تدوینگر: کبری رضایی کد خبر 6563300 کپی شد مطالب مرتبط پدر شهید رضا براتی: شهادت بهترین راه است تکریم والدین؛ میراث ماندگار شهدای اقتدار اربعین شهدای اقتدار خراسان رضوی در مشهد برچسبها شهدای اقتدار ایران مشهد حمله اسرائیل به ایران
