۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

خواب شهادت برادرم را دیدم

خواب شهادت برادرم را دیدم

مشهد - برادر شهید سید محمد مصطفوی، یکی از شهدای اقتدار ایران گفت: قبل از اذان صبح در خواب پیکر پاک برادرم را در قطعه شهدا به من نشان دادند.

گزارشگر: حمید اسدی

تصویربردار و تدوینگر: کبری رضایی

