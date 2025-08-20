تصرف ۳ منطقه دیگر توسط روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ۳ شهرک در دونتسک و دنیپروپتروفسک را به تصرف خود درآورده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه شده است: شهرک‌های سوختسکویه و پانکوفکا در منطقه دونتسک و نووگئورگیفکا در منطقه دنیپروپتروفسک به واسطه اقدامات فعال یگان غرب روسیه آزاد شدند.

همچنین بر اساس اعلام مسکو، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه چند بمب هوایی هدایت شونده را نیز در ادامه عملیات ویژه روسیه منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه در ادامه اضافه کرد که همچنین نیروهای مسلح اوکراین طی شبانه روز گذشته بیش از یک هزار نیروی نظامی خود را از دست دادند.