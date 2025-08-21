زلنسکی برای دیدار با پوتین شرط گذاشت؛ اعلام ۳ گزینه میزبانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین ملاقات احتمالی با ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌ای وی را به دریافت ضمانت‌های امنیتی مشروط کرد.

زلنسکی همچنین از سوئیس، اتریش و ترکیه به عنوان گزینه‌های احتمالی میزبانی از دیدار وی با پوتین یاد کرد.

پس از دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و پوتین در آلاسکا، زلنسکی به همراه تنی چند از رهبران اروپایی در کاخ سفید میهمان رئیس جمهور آمریکا بودند.

مارک روته، دبیرکل ناتو نیز که در نشست کاخ سفید حضور داشت، با اشاره به اینکه ۳۰ کشور در حال کار روی چهارچوب ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین هستند، تاکید کرد که آمریکا نیز آماده پیوستن به این ابتکار است.

روته در گفتگو با فاکس‌نیوز مذاکرات ترامپ، زلنسکی و رهبران اروپایی را «بسیار موفق» توصیف کرد و گفت که این کشورها روی ضمانت‌های امنیتی که می‌تواند پس از برقراری یک آتش‌بس یا احتمالا یک توافق کامل صلح بین روسیه و اوکراین اجرا شود، متمرکز هستند.

جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا دیروز در گفت‌وگو با فاکس نیوز با اشاره به اینکه اوکراین به دنبال تضمین بلندمدت برای حفظ تمامیت ارضی خود است و می‌خواهد مطمئن شود که بار دیگر در معرض تجاوز روسیه قرار نخواهد گرفت، تاکید کرد که بیشترین سهم در تأمین امنیت اوکراین بر دوش اروپایی‌ها خواهد بود.