حملات روسیه به مراکز صنایع نظامی در قلب اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروهای روسیه موفق شدند حملاتی علیه مواضع صنایع نظامی و لجستیکی نیروهای اوکراین در منطقه دنیپروپتروفسک در مرکز این کشور انجام دهند.

بر اساس این گزارش، نیروهای روسیه در سلسله حملات خود مراکز تولید تجهیزات نظامی در باولوگراد را هدف قرار دادند.

همچنین محل تجمع نیروهای اوکراینی در خارکوف واقع در شرق این کشور هدف قرار گرفت. تجهیزات نظامی در دونتسک نیز منهدم شدند.

در این گزارش آمده است که سیستم‌های پدافند هوایی و رادارهای شمال کی یف نیز هدف قرار گرفتند.