  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

حملات روسیه به مراکز صنایع نظامی در قلب اوکراین

حملات روسیه به مراکز صنایع نظامی در قلب اوکراین

گزارش‌های رسانه‌ای از هدف قرار گرفتن مراکز صنایع نظامی اوکراین توسط روسیه حکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروهای روسیه موفق شدند حملاتی علیه مواضع صنایع نظامی و لجستیکی نیروهای اوکراین در منطقه دنیپروپتروفسک در مرکز این کشور انجام دهند.

بر اساس این گزارش، نیروهای روسیه در سلسله حملات خود مراکز تولید تجهیزات نظامی در باولوگراد را هدف قرار دادند.

همچنین محل تجمع نیروهای اوکراینی در خارکوف واقع در شرق این کشور هدف قرار گرفت. تجهیزات نظامی در دونتسک نیز منهدم شدند.

در این گزارش آمده است که سیستم‌های پدافند هوایی و رادارهای شمال کی یف نیز هدف قرار گرفتند.

کد خبر 6562639

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها