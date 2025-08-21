اهدای عضو پرستار دلسوز تهرانی؛ نجات جان چهار بیمار

به‌گزارش خبرنگار مهر، رضا شروین بدو معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، در مراسم گرامیداشت پرستار، سمیرا جعفری حضور پیدا کرد و در گفتگو با خبرنگاران گفت: بیمارستان سینا تهران، با سابقه‌ای طولانی در عرصه درمان بیماران و به‌ویژه پیوند اعضا، همواره پیشرو در این حوزه بوده است. یکی از رویدادهای اخیر در این مرکز درمانی، مربوط به پرستار جوان و فداکار، خانم جعفری بود که سال‌ها در دوران دفاع مقدس، شیوع کرونا و حوادث مختلف در کنار مردم حضور داشت و به‌عنوان پرستاری دلسوز شناخته می‌شد.

به گفته شروین بدو، پس از وقوع یک حادثه ناگوار و انجام اقدامات درمان برای سمیرا جعفری، مرگ مغزی این پرستار تأیید شد. بیمارستان سینا با توجه به رسالت انسانی و درمانی خود موضوع اهدای عضو را مطرح کرد و خانواده مرحوم جعفری با بزرگواری و شناختی که از روحیه ایثارگرانه او داشتند، رضایت به این اقدام دادند. بدین ترتیب اعضای حیاتی او به بیماران نیازمند پیوند اهدا شد و زندگی دوباره‌ای به چندین بیمار بخشید.

وی اظهار داشت: بر اساس شاخص جهانی PMP (تعداد اهداکنندگان به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت)، ایران طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری در حوزه فرهنگ اهدای عضو داشته است. بسیاری از شهروندان حتی در زمان حیات خود با دریافت کارت اهدای عضو، تمایلشان به این امر خیرخواهانه را اعلام می‌کنند.

شروین بدو تأکید کرد: بیمارانی که با مشکلات قلبی، کلیوی یا کبدی در رنج هستند، با دریافت پیوند عضو نه‌تنها از درد و عذاب رها می‌شوند، بلکه امید به زندگی و کیفیت حیاتشان نیز به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. امروز پیشرفت‌های پزشکی در ایران امکان انجام پیوندهای موفق را با درصد بالای موفقیت فراهم کرده است.

وی خاطر نشان کرد: اکنون نام و یاد پرستار ایثارگر بیمارستان سینا، نه‌تنها در خاطر همکاران و بیماران ماندگار است، بلکه با اهدای اعضای حیاتی‌اش، به زندگی دوباره ده‌ها بیمار تداوم بخشیده است.

همچنین در همین راستا در جمع خبرنگاران میرا نجفی حقی مدیر پرستاری بیمارستان سینا با یادآوری سال‌ها همکاری با مرحوم سمیرا جعفری گفت: سمیرا جعفری تنها یک پرستار معمولی نبود، او الگویی برای همه ما بود. اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری ایشان زبانزد کارکنان بیمارستان بود. من شاهد بیش از ده سال تلاش بی‌وقفه این همکار عزیز بودم. در دوران کرونا، زمانی که من سرپرستار بخش اورژانس بودم، او بدون هیچ شکایتی و چشم‌داشتی، کنار بیماران ایستاد. ترس و اضطراب بیماران کرونایی را با آرامش خود از بین می‌برد.

وی ادامه داد: امروز همکار ما از میان ما نرفته است؛ او با اهدای اعضای بدنش جان چهار تا پنج نفر را نجات می‌دهد. جعفری همان‌گونه که در طول زندگی حرفه‌ای‌اش ایثارگر بود، اکنون نیز با اهدای عضو به بیماران نیازمند، ایثارگری را ادامه می‌دهد.

مدیر پرستاری بیمارستان سینا درباره فداکاری‌های این پرستار دلسوز در دوران دفاع مقدس و ایام سخت ۱۲ روزه جنگ یادآور شد: با اینکه پدر و مادرش بیمار بودند و مشکلات شخصی داشت، اما نزد من آمد و گفت که می‌خواهد در بیمارستان اسکان داشته باشد تا اگر همکارانش نتوانستند سر کار حاضر شوند، او جای آنها کار کند. بدون هیچ چشم‌داشتی، بدون انتظار برای تشویق یا تقدیر، تمام توان خود را برای بیماران گذاشت.

وی خاطر نشان کرد: سمیرا جعفری بیش از یک دهه در بیمارستان سینا خدمت کرد و همکارانش او را به‌عنوان پرستاری فداکار، دلسوز و جان‌فشان توصیف می‌کنند؛ پرستاری که هم در دوران کرونا و هم در روزهای سخت کشور، همراه مردم بود و امروز نیز با اهدای اعضای بدن خود زندگی دوباره‌ای به بیماران نیازمند بخشید.