اهدای عضو یک بیمار مرگ مغزی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اسماعیل فرزانه، گفت: زندهیاد نارنج کوهی حکیم قشلاقی، ۶۳ ساله، اهل و ساکن روستای حکیم قشلاقی اردبیل بدنبال مرگ مغزی در بخش ICU اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بستری شده بود.
وی افزود: علیرغم مراقبتهای درمانی و وجود علائم و پس از تشخیص و تأیید توسط متخصصین و کوردیناتورهای واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی با رضایت خانواده وی، جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد.
وی ضمن تسلیت به این خانواده ایثارگر و قدردانی از اقدام خداپسندانه آنها اظهارداشت: مرگ مغزی از بین رفتن تمام فعالیتهای مغز است و تحت شرایط مکانیکی مراقبت میشود و بعد از تأیید متخصصین و رضایت خانواده میتواند باعث نجات جان هشت بیمار نیازمند عضو پیوندی شود.
