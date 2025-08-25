  1. استانها
اهدای عضو یک بیمار مرگ مغزی در اردبیل

اردبیل - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: در سال با اهدای عضو هفتمین بیمار مرگ مغزی از استان اردبیل، بیماران نیازمند عضو جان تازه گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اسماعیل فرزانه، گفت: زنده‌یاد نارنج کوهی حکیم قشلاقی، ۶۳ ساله، اهل و ساکن روستای حکیم قشلاقی اردبیل بدنبال مرگ مغزی در بخش ICU اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بستری شده بود.

وی افزود: علیرغم مراقبت‌های درمانی و وجود علائم و پس از تشخیص و تأیید توسط متخصصین و کوردیناتورهای واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی با رضایت خانواده وی، جهت اهدای عضو به تهران اعزام شد.

وی ضمن تسلیت به این خانواده ایثارگر و قدردانی از اقدام خداپسندانه آنها اظهارداشت: مرگ مغزی از بین رفتن تمام فعالیت‌های مغز است و تحت شرایط مکانیکی مراقبت می‌شود و بعد از تأیید متخصصین و رضایت خانواده می‌تواند باعث نجات جان هشت بیمار نیازمند عضو پیوندی شود.

